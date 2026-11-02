Bitcoin erholt sich nach dem Milliarden-Hack auf Binance. Die Börse nimmt erste Auszahlungen wieder auf. Doch US-Konjunkturdaten und die Zwischenwahlen könnten neue Kursbewegungen auslösen.

Bitcoin nach Binance-Hack zurück auf Erholungskurs: Doch jetzt blicken Anleger in die USA

Bitcoin nach Binance-Hack zurück auf Erholungskurs: Doch jetzt blicken Anleger in die USA

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin verzeichnet Kursgewinne nach dem Binance-Hack und erreicht 78.600 US-Dollar. â³

Die Börse hat bereits 95 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte ersetzt. â³

ISM-Index und US-Zwischenwahlen könnten die Märkte stark beeinflussen. â³

Analysten erwarten einen leichten Anstieg des ISM-Einkaufsmanagerindex.

Bitcoin startet mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Am Montagmorgen steigt die Kryptowährung um rund ein Prozent auf 78.600 US-Dollar und legt damit den dritten Tag in Folge nach dem Binance-Hack zu. Hacker erbeuteten Kryptowährungen im Wert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar.

Inzwischen hat Binance die erste Phase der Wiederaufnahme von Auszahlungen eingeleitet. Kunden können zunächst Bitcoin abheben, weitere Kryptowährungen sollen nach abgeschlossenen Sicherheitsprüfungen folgen. Nach eigenen Angaben hat die Börse bereits rund 95 Prozent der gestohlenen Vermögenswerte aus eigenen Mitteln ersetzt.

Auch am übrigen Krypto-Markt überwiegen zum Wochenauftakt die Kursgewinne. Zcash (ZEC) legt um drei Prozent auf knapp 1.280 US-Dollar zu. Ethereum und BNB gewinnen jeweils rund zwei Prozent, Solana stagniert bei 95 US-Dollar.

ISM-Index und US-Zwischenwahlen beeinflussen Bitcoin und Co.

Auch die Aktienmärkte stabilisieren sich nach den Verlusten vom Freitag. Die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 steigen um mindestens 0,4 Prozent.

Neue Impulse könnte am Montag der ISM-Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie liefern. Um 16:00 Uhr wird der Oktoberwert veröffentlicht, Analysten erwarten einen leichten Anstieg von 54,5 auf 54,7 Punkte. Schwächere Daten könnten die Aktien- und Krypto-Märkte erneut belasten. “Werden die Erwartungen hingegen getroffen oder sogar geschlagen, spricht dies für eine anhaltend starke US-Industrie, was dem US-Finanzmarkt Rückenwind geben dürfte”, erklärt BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.

Am morgigen Dienstag stehen zudem die US-Zwischenwahlen an. Jeff Mei, COO der Krypto-Börse BTSE, könnten deren Ergebnisse erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Eine demokratische Mehrheit im Kongress könnte ein früheres Ende des Iran-Konflikts begünstigen und damit den Ölpreis sowie den Inflationsdruck senken, heißt es in der Stellungnahme, die BTC-ECHO vorliegt. Mei warnt allerdings vor anhaltend hohen Zinsen, die die Liquidität am Krypto-Markt in den kommenden Monaten belasten könnten.