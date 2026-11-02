Der Top-10 Altcoin Ripple (XRP) musste sich der jüngsten Schwäche am Krypto-Markt beugen und rutschte infolge des Hacks der größten Krypto-Börse Binance zwischenzeitlich auf ein Mehrmonatstief ab. Trotz einer anschließenden Kursstabilisierung verzeichnete die Kryptowährung im Monatsvergleich ein Kursminus von 16 Prozent auf aktuell 1,25 US‑Dollar. Warum diese Kursmarke zwingend verteidigt werden muss und welche Chartlevels auf der Ober- und Unterseite in den kommenden Tagen und Wochen relevant werden dürften, zeigt die neueste charttechnische Kursanalyse.
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