Aus den Ethereum ETFs zogen Anleger im Oktober so viel Geld ab wie noch nie zuvor. Eine einzelne Adresse kaufte am Wochenende trotzdem ETH für 63 Millionen Dollar. Weiß der Wal womöglich mehr?

Ethereum-Wal für 63 Millionen US-Dollar – während die Spot ETFs bluten

Ethereum-Wal für 63 Millionen US-Dollar – während die Spot ETFs bluten

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Eine Ethereum-Adresse erwarb 27.553 Ether für rund 63 Millionen US-Dollar in nur fünf Stunden. â³

Die Käufe eines Großanlegers und die Marktbedingungen werfen Fragen zur Stabilität von Ethereum auf.

Eine einzelne Ethereum-Adresse hat innerhalb von fünf Stunden 27.553 Ether gekauft und dafür rund 62,97 Millionen US-Dollar aufgewendet. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 2.286 US-Dollar. Darauf weist der On-Chain-Dienst Lookonchain auf X hin.

Für die Wallet war es keineswegs der erste Kauf. Bereits am Vortag hatte sie 16.658 Ether für rund 38 Millionen US-Dollar in USDC erworben. Zusammen mit einem zweiten Großanleger, der zu einem Ethereum-Durchschnittspreis von 2.279 US-Dollar einstieg, wuchsen die Zukäufe innerhalb eines einzigen Tages auf über 100 Millionen US-Dollar an.

Viel Spielraum bleibt nicht für Ethereum

Ob der langerhoffte Boden bereits gebildet ist, lässt sich aus den Daten allerdings nicht ablesen. Der Einstiegspreis des Wals liegt dicht am aktuellen Kurs von rund 2.240 US-Dollar, Puffer nach unten hat der Käufer also kaum.

Auch die übrigen Kennzahlen sind zwiespältig. Die Finanzierungsrate am Terminmarkt fiel auf den niedrigsten Stand seit dem Markttief im Juni, was auf überwiegend pessimistische Positionierung hindeutet. Gestaked sind derweil 43,8 Millionen Ether oder rund 35,9 Prozent des Ethereum-Gesamtangebots.

Charttechnisch richtet sich der Blick nun vor allem auf zwei Marken. Bei 2.250 US-Dollar verläuft die nächste Unterstützung, darüber liegt bei 2.300 US-Dollar der Widerstand, an dem der Kurs zuletzt mehrfach scheiterte.