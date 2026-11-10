Bitcoin tritt bei 74.500 US-Dollar auf der Stelle, doch jetzt richten sich alle Augen auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag. Sie könnten entscheiden, ob die Fed im Dezember die Zinsen erhöht. Was das für den Kurs bedeutet.

Bitcoin-Kurs weiterhin unter 75.000 US-Dollar: Doch diese Daten bringen neuen Schwung

Bitcoin-Kurs weiterhin unter 75.000 US-Dollar: Doch diese Daten bringen neuen Schwung

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs verharrt unter 75.000 US-Dollar, während der Markt auf US-Inflationsdaten wartet. â³

Analysten prognostizieren mögliche Auswirkungen auf Zinserhöhungen und Risiko-Assets wie Bitcoin.

Starke nominale Wirtschaftswachstumszahlen könnten die Marktdynamik beeinflussen. â³

Fondsmanager sieht Wachstum durch Investitionszyklen und KI-Boom als entscheidenden Faktor. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Bitcoin-Kurs hat sich seit gestern kaum bewegt und notiert bei rund 74.500 US-Dollar. Am übrigen Krypto-Markt zeigt sich ein ähnliches Bild: große Ausschläge bleiben aus. Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten, die am Nachmittag die Richtung vorgeben könnten.

Um 14:30 Uhr (MEZ) veröffentlicht das US-Statistikamt den Verbraucherpreisindex (CPI) für Oktober. Erwartet wird ein Anstieg von 0,3 Prozent auf Monatssicht, nachdem die Preise im September noch um 0,6 Prozent gestiegen waren. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise soll um 0,2 Prozent zulegen, nach 0,3 Prozent im Vormonat. “Werden die Analystenprognosen erreicht oder die Inflationsraten liegen sogar erneut darüber, dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember nach zuletzt 70 Prozent wieder zunehmen“, erklärt BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck.

In diesem Fall könnte laut Lübeck der Dollar-Index (DXY) weiter zulegen, was die Kurse von Risiko-Assets wie Bitcoin belasten würde. “Liegen die Verbraucherpreise hingegen unter den Erwartungen, steigt die Chance auf eine Entlastungsrallye an den US-Finanzmärkten”, heißt es weiter. Für Bitcoin hängt davon derzeit viel ab: Die Spot-ETFs, auf die viele Anleger für eine Jahresendrallye gesetzt hatten, liefern zuletzt kaum Rückenwind, sodass der Markt stärker von den Makrodaten abhängt.

Fondsmanager sieht Wachstum hinter steigenden Renditen

Wie stark Inflation und Zinsen die Märkte derzeit bewegen, zeigt sich auch an den Anleihemärkten, wo die Renditen in den vergangenen Wochen vor allem am kurzen Ende sprunghaft gestiegen sind. Niall Gallagher, Lead Portfolio Manager des Jupiter European Select, führt das allerdings weniger auf Inflationssorgen zurück. Die Inflation sei zwar unbestritten höher als erwartet, entscheidend sei aber das außergewöhnlich starke nominale Wirtschaftswachstum, das in den USA bei über sechs Prozent liege. “Der Anleihemarkt hinkt dem Aktienmarkt hinterher, wenn es darum geht, die tatsächliche Stärke dieses Wachstumsumfelds adäquat einzupreisen“, schreibt Gallagher in einem Marktkommentar, der BTC-ECHO vorliegt.

Als Treiber sieht er einen Investitions-Superzyklus, den KI-Boom, Energiewende, höhere Verteidigungsausgaben und der neue Fokus auf nationale Resilienz befeuern. „Diese massiven Kapitalausgaben wirken wie ein großer Nachfrageschock, der das nominale BIP-Wachstum antreibt”, befindet der Analyst. Das aktuelle Zinsniveau hält Gallagher deshalb nicht für außergewöhnlich: Die Realzinsen seien lediglich auf das Niveau vor der Finanzkrise 2008 zurückgekehrt, die eigentliche Ausnahme seien die Niedrigzinsjahre von 2010 bis 2021 gewesen. Profitieren dürften davon vor allem kapitalintensive Industrie- und Grundstoffunternehmen sowie Banken, während klassische Quality-Growth-Werte unter steigenden Kapitalkosten leiden.