Seit anderthalb Jahren kauft Bitmine jede Woche Ether. Diese Routine dürfte bald enden, denn das selbst gesteckte Ziel ist fast erreicht.

Bitmine steht kurz vor dem Ende seiner Kaufserie

Bitmine steht kurz vor dem Ende seiner Kaufserie

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitmine hat 9.587 Ether erworben und hält nun 6.070.092 Token. â³

Das Ende der Kaufserie steht kurz bevor, da nur noch 0,03 Prozentpunkte fehlen.

Die zukünftige Strategie könnte im Staking liegen, wo bereits 5.227.037 Ether hinterlegt sind. â³

Der Ether-Kurs fiel zuletzt auf rund 2.120 US-Dollar, während das Gesamtvermögen von Bitmine bei 14,3 Milliarden US-Dollar liegt. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat Bitmine in der vergangenen Woche 9.587 Ether gekauft und hält damit 6.070.092 Token, was rund 4,97 Prozent des umlaufenden Angebots entspricht. Damit rückt das Ende der wöchentlichen Zukäufe in greifbare Nähe. Firmenchef Tom Lee hatte auf der Token2049 angekündigt, bei fünf Prozent aufzuhören. Bis dahin fehlen nur noch rund 0,03 Prozentpunkte, was beim aktuellen Tempo einer einzigen Woche entspricht.

Entsprechend kleiner fielen die Käufe zuletzt aus. Vor vier Wochen waren es noch 12.535 Ether, danach 10.452 und zuletzt 8.573.

Das Staking soll die Erträge liefern

Interessanter wird damit die Frage, was nach dem Ende der Kaufserie folgt. Die Antwort dürfte im Staking liegen, wo aktuell 5.227.037 Ether hinterlegt sind. Würde Bitmine den gesamten Bestand staken, kämen bei der zuletzt erzielten Rendite von 2,65 Prozent jährlich etwa 359 Millionen US-Dollar zusammen.

Das Gesamtvermögen beziffert das Unternehmen auf rund 14,3 Milliarden US-Dollar. Vor einer Woche waren es noch 14,5 Milliarden, Anfang Oktober sogar 17,4 Milliarden. Verantwortlich dafür ist der gefallene Ether-Kurs, der zuletzt bei rund 2.120 US-Dollar notierte. Dabei steht Ethereum fundamental besser da, als es der Kurs vermuten lässt. Tokenisierte reale Vermögenswerte überschritten zuletzt die Marke von 38 Milliarden US-Dollar, über 22 Milliarden davon liegen auf Ethereum.