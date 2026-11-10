Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, hat Bitmine in der vergangenen Woche 9.587 Ether gekauft und hält damit 6.070.092 Token, was rund 4,97 Prozent des umlaufenden Angebots entspricht. Damit rückt das Ende der wöchentlichen Zukäufe in greifbare Nähe. Firmenchef Tom Lee hatte auf der Token2049 angekündigt, bei fünf Prozent aufzuhören. Bis dahin fehlen nur noch rund 0,03 Prozentpunkte, was beim aktuellen Tempo einer einzigen Woche entspricht.
Entsprechend kleiner fielen die Käufe zuletzt aus. Vor vier Wochen waren es noch 12.535 Ether, danach 10.452 und zuletzt 8.573.
Das Staking soll die Erträge liefern
Interessanter wird damit die Frage, was nach dem Ende der Kaufserie folgt. Die Antwort dürfte im Staking liegen, wo aktuell 5.227.037 Ether hinterlegt sind. Würde Bitmine den gesamten Bestand staken, kämen bei der zuletzt erzielten Rendite von 2,65 Prozent jährlich etwa 359 Millionen US-Dollar zusammen.
Das Gesamtvermögen beziffert das Unternehmen auf rund 14,3 Milliarden US-Dollar. Vor einer Woche waren es noch 14,5 Milliarden, Anfang Oktober sogar 17,4 Milliarden. Verantwortlich dafür ist der gefallene Ether-Kurs, der zuletzt bei rund 2.120 US-Dollar notierte. Dabei steht Ethereum fundamental besser da, als es der Kurs vermuten lässt. Tokenisierte reale Vermögenswerte überschritten zuletzt die Marke von 38 Milliarden US-Dollar, über 22 Milliarden davon liegen auf Ethereum.