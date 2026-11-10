Quantencomputer könnten eines Tages die Schlüssel von Krypto-Konten knacken. Doch XRP Ledger hat jetzt einen Plan dagegen – was er Nutzer kostet und wo es noch hakt.

XRP gegen Quantencomputer: Was der neue Plan für Anleger bedeutet

XRP gegen Quantencomputer: Was der neue Plan für Anleger bedeutet

"Konten, die nie rotieren, bleiben angreifbar"

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Das XRP Ledger plant eine Anpassung zur Quantenresistenz bis 2028. â³

Nutzer können einen neuen Signaturschlüssel hinzufügen, der mehr Speicher benötigt. â³

Die Gebühren bleiben vorerst unverändert, doch technische Herausforderungen sind noch offen. â³

Ripple könnte mit dieser Maßnahme eine Vorreiterrolle im Bereich Quanten-Sicherheit einnehmen.

Das XRP Ledger soll sich gegen künftige Quantencomputer wappnen. Die XRP Ledger Foundation hat ihre Protokoll-Roadmap für 2027 aktualisiert; Teil davon ist ein Amendment, mit dem Kontoinhaber einen quantenresistenten Signaturschlüssel hinzufügen und ihren bisherigen abschalten können. Höhere Gebühren sollen für Nutzer dabei bislang nicht anfallen.

“Jedes Mal, wenn ein Konto eine Transaktion signiert, wird sein öffentlicher Schlüssel on-chain sichtbar”, zitiert die Foundation aus Ripples Quantenplan. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte daraus den privaten Schlüssel errechnen. Betroffen ist jedes Konto, das schon einmal eine Zahlung gesendet hat.

Mehr Speicher, gleiche Gebühr: So geht XRPL gegen Quantenattacken vor

Der neue Schlüssel nutzt das Verfahren ML-DSA-44, das die US-Standardbehörde NIST 2024 als quantensicheren Standard verabschiedet hat. Es braucht allerdings deutlich mehr Platz: Pro geschützter Zahlung rechnet die Foundation mit 5.331 Byte Speicher statt 1.704 Byte. Da die Grundgebühr gleich bleibt und Gebühren auf dem XRP Ledger verbrannt werden, tragen die Netzwerkbetreiber die Last. Ob die Größe künftig eine eigene Gebührenregel braucht, soll eine Migrationsstudie klären.

Die ist für das erste Halbjahr 2027 angesetzt, Entwicklung und Audit folgen Ende 2027 oder 2028. Offen sind noch technische Fragen, etwa wie das Netzwerk läuft, wenn alle Validatoren die neuen Signaturen nutzen. Zudem schützt der neue Schlüssel nur, wenn der alte abgeschaltet wird: “Konten, die nie rotieren, bleiben angreifbar.”

Ripple peilt die vollständige Umstellung bis 2028 an. Eine große Blockchain mit nativ quantensicheren Konten im Mainnet gibt es bislang nicht. “Würde dieses Amendment ausgeliefert, gehörte das XRP Ledger zu den Ersten, was ein Grund für die strengste Prüfung ist“” schreibt die Foundation.