Nicht nur Telegram-Gründer Pavel Durov freut sich über den Zuwachs bei Wallets – auch der GRAM-Kurs steigt. Ist die Erholung nachhaltig?

Krypto-Hype bei Telegram: Warum GRAM jetzt an einer entscheidenden Marke steht

Krypto-Hype bei Telegram: Warum GRAM jetzt an einer entscheidenden Marke steht

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Telegram-Nutzer können seit Oktober Kryptowährungen direkt in der App verwalten, ohne eine Wallet einzurichten. â³

Innerhalb von 48 Stunden wurden über 700.000 Wallets erstellt, doch die aktive Nutzung bleibt hinter den Erwartungen zurück. â³

Der GRAM-Kurs zeigt eine Erholung, während Marktforscher verschiedene Szenarien für die zukünftige Entwicklung skizzieren. â³

Analysten warnen vor möglichen Rückgängen, sollten bestimmte Kursmarken unterschritten werden.

Seit Oktober können Telegram-Nutzer Kryptowährungen direkt in der App empfangen und versenden, ohne vorher selbst eine Wallet einrichten zu müssen – das Vorhaben dazu wurde bereits im Sommer angekündigt. Wie schnell sich das verbreitet, zeigen neue Zahlen von Gründer Pavel Durov: Innerhalb von 48 Stunden entstanden mehr als 700.000 selbstverwahrte Wallets, allein am 9. November knapp 330.000. “Die Verbreitung erfolgt viral: Eine Wallet wird aktiviert, sobald jemand Grams erhält”, schreibt Durov auf X. GRAM ist der frühere Toncoin, die native Kryptowährung des TON-Netzwerks.

Neu angelegte Wallets sind allerdings nicht gleichbedeutend mit aktiver Nutzung. Marktforscher Ismail Rustamov zählt in einer Analyse monatlich rund 2,2 Millionen aktive Wallets, was etwa 0,2 Prozent der über eine Milliarde Telegram-Nutzer entspricht.

700K+ self-custodial wallets created on Telegram in the last 48 hours alone.



Adoption spreads virally: a wallet activates the moment someone receives Grams.



The crypto revolution is going strong. pic.twitter.com/JPO2KVMip0 — Pavel Durov (@durov) November 9, 2026

Am Markt kommt die Meldung trotzdem an: GRAM legt binnen 24 Stunden um rund sechs Prozent zu und damit deutlich stärker als die meisten Altcoins. Ob der Telegram-Kurs den Schwung halten kann, zeigt die Analyse.

Telegram-Kurs: Das müssen Anleger jetzt wissen

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Gram‑Kurs in den letzten sechs 4‑h Kerzen zwischen 1,122 USD (Hoch) und 0,992 USD (Tief). Aktuell schloss GRAM bei 1,086 USD und liegt damit über dem Schlusskurs des Vortags (1,032 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 3.093.209.786 USD. Intraday zeigt sich eine klare Erholung nach den vorhergehenden Abwärtsphasen.

Kann GRAM weiter steigen? Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert leicht über dem EMA‑20 (1,0665 USD) und bildet seit dem Tief bei rund 1,00 USD eine Abfolge höherer Hochs und Tiefs, was kurzfristig bullishe Struktur signalisiert. Nahe Unterstützungen liegen bei 1,066 USD (EMA‑20) und 1,000 USD (psychologisch), unmittelbare Widerstände bei 1,122 USD und 1,154 USD (Fibonacci). Solange der Kurs nachhaltig über dem EMA‑20 verbliebt, ist die kurzfristige Marktlage eher bullisch.

Konsolidierungsphase mit angespannter Stimmung

Der RSI (14) liegt bei etwa 57,5 und signalisiert moderaten Kaufdruck ohne Überkauftheit. Das Momentum‑Histogramm zeigt eine positive Beschleunigung, gestützt durch größere Zugewinne in den jüngsten Candles.

Die Bollinger‑Band‑Breite beträgt rund 0,123 USD, was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen anzeigt. Der Markt befindet sich in einer Erholungs-/Konsolidierungsphase mit angespannter Stimmung, solange der Kurs nahe den Bändern pendelt.

Telegram-Prognose: Das erwartet GRAM jetzt

Neutrales Szenario (Wahrscheinlichkeit 50 Prozent)

Am wahrscheinlichsten ist eine Seitwärtsphase mit Kursen zwischen 0,98 und 1,15 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich GRAM zwischen dem EMA-20 bei 1,066 US-Dollar und dem Widerstand bei 1,122 US-Dollar hält, der RSI zwischen 45 und 60 pendelt und das Volumen unter dem jüngsten Spitzenwert bleibt. Nach oben begrenzen das obere Bollinger-Band bei 1,121 US-Dollar und das Fibonacci-Level bei 1,154 US-Dollar den Spielraum. Hinfällig wird das Szenario bei einem Anstieg über 1,20 US-Dollar.

Bullisches Szenario (Wahrscheinlichkeit 30 Prozent)

Schließt GRAM auf Tagesbasis über 1,154 US-Dollar, rückt ein Anstieg auf 1,16 bis 1,40 US-Dollar in Reichweite. Als erstes Ziel gilt 1,30 US-Dollar, danach 1,40 US-Dollar. Bestätigt würde der Ausbruch durch einen RSI über 60 und steigendes Volumen bei Kursgewinnen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,99 US-Dollar, ist das bullische Szenario vom Tisch.

Bärisches Szenario (Wahrscheinlichkeit 20 Prozent)

Rutscht der Telegram-Kurs mit erhöhtem Volumen unter 1,00 US-Dollar und schließt dort, droht ein Rückgang auf 0,85 bis 0,99 US-Dollar. Das untere Bollinger-Band bei 0,998 US-Dollar liegt knapp unter der Unterstützung, das nächste Ziel wäre 0,90 US-Dollar. Warnsignale wären ein RSI unter 50 und ein EMA-20, der wieder nach unten dreht. Ein Anstieg über 1,154 US-Dollar würde das Szenario entkräften.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.