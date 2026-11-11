Auf den ersten Blick wirken die Quartalszahlen, die MARA Holdings am 9. November vorgelegt hat, glänzend. Doch der Schein trügt: Mit dem eigentlichen Geschäft hat der ausgewiesene Gewinn wenig zu tun. Der Umsatz aus dem Bitcoin-Mining brach im Vorjahresvergleich sogar um mehr als ein Drittel ein. Das Plus entstand stattdessen vor allem auf dem Papier. Weil der Bitcoin-Kurs im Quartal stieg, konnte MARA seine BTC-Bestände zum Quartalsende deutlich höher bewerten. Allein dieser Effekt brachte knapp 900 Millionen US-Dollar ein – mehr als das gesamte ausgewiesene Ergebnis. Und wie lange kann das Geschäftsmodell tragen, wenn der Bitcoin-Kurs nicht mehr mitspielt?
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