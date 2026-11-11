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MARA-Quartalszahlen 

Bitcoin-Mining vor dem Aus? Darum setzen Miner auf KI

MARA meldet einen Quartalsgewinn von mehr als 630 Millionen US-Dollar und verkauft gleichzeitig über 13.000 Bitcoin. Die großen Miner verlagern zunehmend Strom vom Schürfen in KI-Rechenzentren und finanzieren den Wechsel mit ihren Bitcoin-Reserven. Ein Problem für das Bitcoin-Netzwerk?

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bitcoin münze auf motherboard

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin Mining vor dem aus? Darum setzten Miner auf KI

Auf den ersten Blick wirken die Quartalszahlen, die MARA Holdings am 9. November vorgelegt hat, glänzend. Doch der Schein trügt: Mit dem eigentlichen Geschäft hat der ausgewiesene Gewinn wenig zu tun. Der Umsatz aus dem Bitcoin-Mining brach im Vorjahresvergleich sogar um mehr als ein Drittel ein. Das Plus entstand stattdessen vor allem auf dem Papier. Weil der Bitcoin-Kurs im Quartal stieg, konnte MARA seine BTC-Bestände zum Quartalsende deutlich höher bewerten. Allein dieser Effekt brachte knapp 900 Millionen US-Dollar ein – mehr als das gesamte ausgewiesene Ergebnis. Und wie lange kann das Geschäftsmodell tragen, wenn der Bitcoin-Kurs nicht mehr mitspielt?

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