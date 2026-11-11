MARA meldet einen Quartalsgewinn von mehr als 630 Millionen US-Dollar und verkauft gleichzeitig über 13.000 Bitcoin. Die großen Miner verlagern zunehmend Strom vom Schürfen in KI-Rechenzentren und finanzieren den Wechsel mit ihren Bitcoin-Reserven. Ein Problem für das Bitcoin-Netzwerk?

Bitcoin-Mining vor dem Aus? Darum setzen Miner auf KI

Bitcoin-Mining vor dem Aus? Darum setzen Miner auf KI

Auf den ersten Blick wirken die Quartalszahlen, die MARA Holdings am 9. November vorgelegt hat, glänzend. Doch der Schein trügt: Mit dem eigentlichen Geschäft hat der ausgewiesene Gewinn wenig zu tun. Der Umsatz aus dem Bitcoin-Mining brach im Vorjahresvergleich sogar um mehr als ein Drittel ein. Das Plus entstand stattdessen vor allem auf dem Papier. Weil der Bitcoin-Kurs im Quartal stieg, konnte MARA seine BTC-Bestände zum Quartalsende deutlich höher bewerten. Allein dieser Effekt brachte knapp 900 Millionen US-Dollar ein – mehr als das gesamte ausgewiesene Ergebnis. Und wie lange kann das Geschäftsmodell tragen, wenn der Bitcoin-Kurs nicht mehr mitspielt?

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.