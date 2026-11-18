Nach jahrelangen Ermittlungen könnte der movie2k-Fall schon bald abgeschlossen werden. Ein neuer Vorschlag des Gerichts könnte den Angeklagten zum Milliardär machen.

Bitcoin-Hammer im movie2k-Prozess: Warum Deutschland bald 40.000 BTC bekommen könnte

Bitcoin-Hammer im movie2k-Prozess: Warum Deutschland bald 40.000 BTC bekommen könnte

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein spektakulärer Bitcoin-Fall in Deutschland könnte bald zu einer Einigung führen. â³

Der Angeklagte könnte 40.000 BTC abgeben und dennoch Milliardär bleiben. â³

Der Prozess dreht sich um Geldwäsche und Urheberrechtsverstöße bei movie2k.to. â³

Ein Urteil könnte bereits vor Weihnachten fallen, wenn alle Parteien zustimmen. â³

Einer der spektakulärsten Bitcoin-Fälle Deutschlands könnte schon bald ein überraschendes Ende nehmen. Es geht um die illegale Streamingplattform movie2k.to, über die jahrelang Hunderttausende urheberrechtlich geschützte Filme verbreitet wurden. Die Verantwortlichen verdienten damit Millionen, die sie unter anderem in Bitcoin investierten. Ein Teil dieses Vermögens wurde später von den deutschen Behörden sichergestellt und für mehrere Milliarden Euro verkauft.

Seit Februar muss sich einer der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen vor dem Landgericht Leipzig verantworten, nun zeichnet sich allerdings eine mögliche Einigung ab. Der Vorsitzende Richter hat einen Vorschlag unterbreitet, mit dem das Verfahren möglicherweise noch vor Weihnachten beendet werden könnte. Dafür müsste der Angeklagte zwar einen erheblichen Teil seiner verbliebenen Kryptowährungen abgeben, könnte aber dennoch ein Milliardenvermögen behalten.

Bitcoin gegen Straffreiheit? Das steckt hinter dem Angebot

Konkret sieht der Vorschlag vor, dass der Angeklagte 40.000 Bitcoin abgibt, damit das Strafverfahren eingestellt werden kann. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er noch über insgesamt 56.000 Bitcoin verfügt. Sollte die Einigung zustande kommen, dürfte er somit 16.000 Bitcoin behalten, die bei einem angenommenen Kurs von 64.000 US-Dollar rund 1,02 Milliarden US-Dollar wert wären. Der Mann könnte also trotz der Abgabe eines Großteils seiner Bestände Milliardär bleiben.

Der Fall reicht bis ins Jahr 2013 zurück, als movie2k.to nach rund fünf Jahren Betrieb abgeschaltet wurde. Über die Plattform waren fast 900.000 Filme illegal verbreitet worden, wobei die Betreiber vor allem durch Werbung und Abofallen hohe Einnahmen erzielten. Einen beträchtlichen Teil davon investierten sie frühzeitig in Bitcoin, als die Kryptowährung noch deutlich günstiger war. Anfang 2024 übergab der Hauptangeklagte den Behörden bereits knapp 50.000 Bitcoin, die später für insgesamt 2,64 Milliarden Euro verkauft wurden.

Wie heise online unter Berufung auf Medienberichte und eine Bestätigung der Generalstaatsanwaltschaft schreibt, soll der Angeklagte zusätzlich 38 Millionen Euro Wertersatz für mögliche Geschädigte leisten. Im laufenden Verfahren geht es vor allem um den Vorwurf der gewerbsmäßigen Geldwäsche in mehr als 100 Fällen. Die ursprünglich im Raum stehenden rund 220.000 Urheberrechtsverstöße sind nach Auffassung des Gerichts bereits verjährt und deshalb nicht mehr Gegenstand des Prozesses.

Allerdings bestehen offenbar Zweifel daran, ob sich sämtliche Geldwäschevorwürfe nachweisen lassen, da möglicherweise legal und illegal erworbene Bitcoin auf denselben Konten vermischt wurden. Ob der Angeklagte das Angebot annimmt, ist bislang offen, da sowohl seine Verteidigung als auch die Generalstaatsanwaltschaft dem Vorschlag zustimmen müssten. Der Prozess soll am 3. Dezember fortgesetzt werden.