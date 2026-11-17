Der Kurs von Ethereum zeigt sich weiter schwach. Droht ein Rückfall auf neue Jahrestiefs oder können die Bullen den Kopf aus der Schlinge ziehen? Folgende Kursmarken werden laut Chart jetzt relevant.

Ethereum-Analyse: Steht die finale Kapitulation noch bevor?

Ethereum-Analyse: Steht die finale Kapitulation noch bevor?

Ethereum (ETH) musste den nächsten Rückschlag verkraften. Die zweitgrößte Kryptowährung rutschte im Zuge des marktweiten Abverkaufs um fast 20 Prozent auf zwischenzeitlich 1.711 US-Dollar ab. Zwar konnte sich der Ether-Kurs in den letzten Tagen moderat auf aktuell 1.789 US-Dollar erholen, um den Rückfall auf neue Jahrestiefs zu verhindern und eine nachhaltige Umkehrbewegung zu initiieren, muss der Altcoin jedoch zunächst folgende Chartmarken zurückerobern.

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