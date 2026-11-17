Ethereum (ETH) musste den nächsten Rückschlag verkraften. Die zweitgrößte Kryptowährung rutschte im Zuge des marktweiten Abverkaufs um fast 20 Prozent auf zwischenzeitlich 1.711 US-Dollar ab. Zwar konnte sich der Ether-Kurs in den letzten Tagen moderat auf aktuell 1.789 US-Dollar erholen, um den Rückfall auf neue Jahrestiefs zu verhindern und eine nachhaltige Umkehrbewegung zu initiieren, muss der Altcoin jedoch zunächst folgende Chartmarken zurückerobern.
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