Depot anschauen und Order aufgeben – alles im selben Fenster. Coinbase öffnet den Handel für ChatGPT-Nutzer, nur wenige Stunden nachdem die Fed vor genau dieser Entwicklung gewarnt hat.

Coinbase bringt den Wertpapierhandel direkt zu ChatGPT: Das müssen Nutzer jetzt wissen

Coinbase bringt den Wertpapierhandel direkt zu ChatGPT: Das müssen Nutzer jetzt wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinbase ermöglicht den Handel mit Kryptowährungen und Aktien direkt über ChatGPT. â³

Nutzer können ihr Depot einsehen und Orders im Chat aufgeben. â³

Die Funktion ist zunächst nur für US-Kunden verfügbar.

Risiken werden betont: Nutzer tragen die Verantwortung für ihre Handelsaktivitäten. â³

Coinbase hat ein Plug-in für ChatGPT veröffentlicht, über das sich Kryptowährungen, Aktien, Derivate und Terminkontrakte direkt im Chatfenster handeln lassen. Nutzer verbinden dafür ihr Konto, können anschließend ihr Depot einsehen und Orders aufgeben.

Bisher ist es so geregelt, dass jede einzelne Order ausdrücklich bestätigt werden muss. Verfügbar ist die Funktion zunächst für Kunden in den USA, wobei es zusätzlich auf das jeweilige ChatGPT-Konto ankommt.

Firmenchef Brian Armstrong erklärte, Nutzer könnten mit Hilfe der KI ein Depot zusammenstellen und es anschließend über das verbundene Konto handeln. Auch Werte auf der hauseigenen Blockchain Base lassen sich auf diesem Weg bewegen.

Ein Schritt in einer längeren Entwicklung

Bereits im Juni startete Coinbase unter dem Namen Coinbase for Agents eine Schnittstelle, über die sich KI-Werkzeuge wie ChatGPT oder Claude mit Handelskonten verbinden lassen. Seit September gehören auch US-Aktien und ETFs dazu, Anfang November kam über eine Anbindung an Deribit der weltweite Handel mit Derivaten rund um die Uhr hinzu. Bislang war für die Verbindung technisches Vorwissen nötig, künftig steht sie allen ChatGPT-Nutzern offen.

Auf die Risiken weist das Unternehmen selbst hin. KI-Agenten könnten versagen, heißt es in den Hinweisen. Nutzer steuerten sämtliche Aktivitäten selbst und trügen die volle Verantwortung für die Geschäfte ihres Agenten. Nutzern wird daher geraten, einem Agenten nur ein gesondertes Depot mit begrenztem Guthaben freizugeben, da sich mögliche Schäden kaum abschätzen lassen.