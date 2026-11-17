Der Krypto-Markt rutschte zuletzt signifikant gen Süden ab. Viele Coins im Musterdepot verzeichnen zweistellige Kursabschläge. Bullishe Impulse könnten die Nvidia-Quartalszahlen und das Anthropic IPO liefern.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Der Krypto-Markt muss weiter Federn lassen. Anhaltender Gegenwind am US‑Technologiesektor, gepaart mit den Nachwehen des Binance-Hacks, sorgte auf Wochensicht für zweistellige Kursrücksetzer bei Bitcoin und den meisten Altcoins. Das unverändert geringe Spot-Handelsvolumen untermauert die Anlegerabstinenz. Trotz des jüngsten Abverkaufs hält das BTC-ECHO Musterdepot an aussichtsreichen Kryptowährungspositionen fest.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Sektor rutschte zuletzt deutlich gen Süden ab. Die Krypto-ETFs verzeichneten Milliardenabflüsse. Wie schon in der Woche zuvor korrigierten mit Ausnahme des AI-Projekts Venice-Token sämtliche Kryptowährungen im Musterportfolio auf neue Monatstiefststände. Steigende US-Inflationszahlen haben die Wahrscheinlichkeit für Leitzinsanhebungen und eine anhaltend hawkishe Geldpolitik weiter erhöht. Der US-Dollarindex DXY legte in der Folge auf den höchsten Wert seit April 2025 zu und sorgte für zusätzlichen Gegenwind bei Risiko-Assets. Das Angstbarometer Fear & Greed unterstreicht die Anlegerskepsis.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, Bitcoin (BTC), sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Hyperliquid (HYPE), den Venice Token (VVV). Der prozentuale Depot-Anteil im Stablecoin Tether (USDT) bewegt sich bei gut 20 Prozent.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich rund neun Prozent tiefer bei 92.288 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot notiert im Wochenvergleich deutlich im Minus

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Wir haben die Bitcoin-Position ausgebaut

Die Kursstabilisierung an der starken Unterstützungszone um 62.000 US-Dollar haben wir zu Wochenbeginn für eine weitere Positionsaufstockung in der Krypto-Leitwährung genutzt und damit den durchschnittlichen Einstiegskurs weiter reduziert.

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Nach einem Hoch bei 69.118 US-Dollar am 13. November korrigierte Bitcoin zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent auf 62.006 US‑Dollar. Zuletzt hat sich die Kryptowährung zwar auf 65.056 US-Dollar erholt, notiert jedoch weiterhin unter der EMA20 (65.992 US-Dollar) und der EMA50 (69.142 US-Dollar). Der RSI von 36 deutet auf ein anhaltend schwaches Momentum hin.

Kurzfristig ist eine Konsolidierung zwischen 64.000 und 66.000 US-Dollar wahrscheinlich. Erst ein Ausbruch über 68.500 US-Dollar würde das Chartbild aufhellen und den Weg in Richtung EMA50 ebnen. Fällt Bitcoin dagegen unter 62.000 US-Dollar, rücken 60.000 US-Dollar und im weiteren Verlauf 58.000 US-Dollar in den Blick.

Ethereum (ETH)

Nach einem Rückgang von 1.953 US-Dollar auf 1.711 US-Dollar, einem Minus von mehr als zwölf Prozent, hat sich Ethereum leicht erholt. Aktuell notiert ETH bei 1.832 US-Dollar, bleibt aber unter der EMA20 (1.852 US-Dollar) und der EMA50 (1.955 US‑Dollar). Mit einem RSI von 40 hat der Verkaufsdruck zuletzt etwas nachgelassen.

Kurzfristig spricht die jüngste Stabilisierung für eine Seitwärtsbewegung zwischen 1.810 US-Dollar und 1.836 US‑Dollar. Gelingt die Rückeroberung der EMA20, könnte ETH bis zum oberen Bollinger-Band bei 1.914 US-Dollar ansteigen. Ein Bruch der Unterstützung bei 1.711 US-Dollar würde den Abwärtstrend hingegen fortsetzen.

Solana (SOL)

Nach einem Einbruch von über 80,00 US-Dollar auf 67,41 US-Dollar hat sich Solana vorerst stabilisiert und notiert aktuell bei 72,83 US-Dollar. Damit liegt der Kurs knapp unter der EMA20 (73,45 US-Dollar), jedoch deutlich unter der EMA50 (78,39 US-Dollar). Der RSI von 42 signalisiert ein neutrales Momentum.

Kurzfristig dürfte SOL in der Spanne zwischen 70,00 US-Dollar und 73,00 US-Dollar verharren. Ein Ausbruch über die EMA20 wäre ein erstes Signal für eine Trendwende und könnte den Kurs in Richtung der EMA50 tragen. Rutscht Solana dagegen unter 67,41 US-Dollar, droht ein Rückgang in den Bereich von 60,00 US-Dollar bis 65,00 US-Dollar.

Aave (AAVE)

Nach einem Rücksetzer bis auf 96,60 US-Dollar hat Aave (AAVE) eine kräftige Erholung hingelegt und notiert aktuell bei 112,39 US‑Dollar. Dabei hat der Token die EMA20 bei 109,38 US-Dollar zurückerobert, während die EMA50 bei 114,61 US-Dollar noch als Widerstand wirkt. Der RSI von 55 deutet auf ein leicht positives Momentum hin.

Kurzfristig dürfte sich AAVE zwischen dem mittleren Bollinger-Band bei 107,38 US-Dollar und dem oberen Bollinger-Band bei 113,20 US-Dollar einpendeln. Erst oberhalb von 115,00 US-Dollar würde sich die Marktstruktur nachhaltig verbessern und die 120-US-Dollar-Marke in Reichweite rücken. Unter 104,00 US-Dollar droht dagegen ein erneuter Test des Tiefs bei 96,60 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

Der BNB-Kurs ist binnen weniger Tage von 638 US-Dollar auf 566 US-Dollar gefallen und hat damit mehr als 11 Prozent eingebüßt. Inzwischen notiert der Token bei 594 US-Dollar und damit weiterhin unter der EMA20 (602 US-Dollar) sowie der EMA50 (632 US‑Dollar). Der RSI von 37 spiegelt unverändert schwaches Momentum wider.

Kurzfristig spricht die nachlassende Volatilität für eine Seitwärtsphase zwischen 585 US-Dollar und 598 US‑Dollar. Ein Anstieg über die EMA20 würde das Bild aufhellen und das obere Bollinger-Band bei 621 US-Dollar in Reichweite bringen. Bricht dagegen die Unterstützung bei 566 US-Dollar, dürfte sich der Abwärtstrend verschärfen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol (VIRTUAL) hat in den vergangenen Tagen mehr als 15 Prozent verloren und ist bis an die Unterstützung bei 0,417 US-Dollar gefallen. Mit aktuell 0,444 US-Dollar zeigt der Altcoin zwar eine erste Erholung, notiert aber weiterhin unter der EMA20 (0,460 US-Dollar) und der EMA50 (0,494 US-Dollar). Der RSI von 34 unterstreicht das schwache Momentum.

Kurzfristig dürfte sich der VIRTUAL-Kurs zwischen dem Vorwochentief und dem mittleren Bollinger-Band bei 0,457 US-Dollar bewegen. Gelingt die Rückeroberung der EMA20, wäre eine Erholung bis zur EMA50 denkbar. Ein Bruch der Marke von 0,417 US-Dollar würde hingegen weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.

Canton (CC)

Ein zwischenzeitlicher Kurssprung auf 0,101 US-Dollar wurde bei Canton (CC) umgehend abverkauft und mündete in einem Rückgang bis auf die Unterstützung bei 0,075 US‑Dollar. Seither hat sich der Token auf 0,081 US-Dollar erholt, bleibt aber unter der EMA20 (0,083 US-Dollar) und der EMA50 (0,087 US-Dollar). Der RSI von 44 zeigt dabei keine nennenswerte Kaufdynamik.

Vorerst dürfte sich der CC-Kurs in einer engen Handelsspanne zwischen 0,080 US-Dollar und 0,085 US-Dollar bewegen. Ein Ausbruch über die Obergrenze würde erste positive Signale liefern und die EMA50 in Reichweite bringen. Fällt der Kurs dagegen unter 0,0751 US-Dollar zurück, drohen weitere Kursverluste.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) hat sich nach einem zwischenzeitlichen Einbruch von 72,90 US-Dollar auf 60,03 US-Dollar auf zuletzt 70,34 US-Dollar erholen können. Damit notiert der Hype-Token über der EMA20 bei 68,44 US-Dollar, aber noch unter der EMA50 bei 71,01 US-Dollar. Der RSI von 54 signalisiert ein moderat steigendes Momentum.

Kurzfristig befindet sich der HYPE-Kurs in einer Entscheidungszone zwischen 64,00 US-Dollar und 71,23 US-Dollar. Ein Ausbruch über das obere Bollinger-Band würde erste bullishe Signale senden, eine echte Trendwende markiert jedoch erst das Fibonacci-Level bei 83,33 US‑Dollar. Rutscht der Kurs dagegen unter 64,00 US-Dollar ab, gerät die Unterstützung bei 60,03 US-Dollar erneut in den Fokus

Ripple (XRP)

Seit dem Rücksetzer auf 0,89 US-Dollar hat sich XRP vorsichtig stabilisiert und notiert aktuell bei 0,96 US-Dollar. Der Kurs bleibt damit knapp unter der EMA20 (0,97 US-Dollar) und deutlich unter der EMA50 (1,02 US-Dollar). Mit einem RSI von 44 zeigt der Indikator ein neutrales, aber leicht schwächelndes Momentum.

Bis auf Weiteres dürfte Ripple zwischen der Unterstützung bei 0,89 US-Dollar und der Marke von 1,00 US-Dollar schwanken. Erst ein Durchbruch über das obere Bollinger-Band bei 1,00 US-Dollar und die EMA50 würde kurzfristig neues Aufwärtsmomentum freisetzen. Wird das Vorwochentief hingegen unterboten, drohen Verluste bis in den Bereich zwischen 0,85 US-Dollar und 0,80 US-Dollar.

Venice Token (VVV)

Venice Token (VVV) hat sich vom Vorwochentief bei 16,74 US-Dollar um mehr als 26 Prozent erholt und notiert aktuell bei 21,17 US-Dollar. Damit liegt der Kurs klar über der EMA20 (19,77 US-Dollar) und der EMA50 (19,85 US-Dollar). Der RSI von 64 signalisiert solides Aufwärtsmomentum, ohne bereits die Überkauft-Schwelle von 70 zu erreichen.

Kurzfristig dürfte der VVV-Kurs zwischen 19,60 US-Dollar und 21,26 US-Dollar schwanken. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über das obere Bollinger-Band bei 21,42 US-Dollar, wäre der Weg zum Fibonacci-Level bei 25,46 US-Dollar frei. Fällt der Kurs unter die Spanne gen Süden, bieten die 19-US-Dollar-Marke und darunter das Tief bei 16,74 US-Dollar charttechnischen Support.

Uniswap (UNI)

Nach einem steilen Abverkauf von 5,88 US-Dollar auf 4,61 US-Dollar hat sich Uniswap (UNI) auf aktuell 5,27 US-Dollar erholt. Der Kurs notiert damit knapp unter der EMA20 (5,31 US-Dollar) und klar unter der EMA50 (5,80 US-Dollar). Der RSI von 40 deutet auf eine neutrale bis leicht bärische Verfassung hin.

Kurzfristig spricht die nachlassende Volatilität für eine Stabilisierung zwischen 4,88 US-Dollar und 5,27 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über die EMA50 würde das Chartbild deutlich aufhellen. Rutscht der UNI-Kurs dagegen unter 4,88 US-Dollar ab, droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 4,61 US-Dollar.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

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Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Im Zuge des massiven Abverkaufs am Krypto-Markt haben wir die Bitcoin-Position moderat vergrößert. Die Unsicherheit unter Anlegern hat durch die Nvidia-Affäre in den letzten Tagen weiter zugenommen. Dass sich der Krypto-Sektor trotz erneutem Ausverkauf an der Wall Street zu Wochenbeginn vorerst stabilisieren kann, ist als erstes positives Indiz zu bewerten. Neue Impulse könnte der Markt vom APEC-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag im chinesischen Shenzhen erfahren. US-Präsident Donald Trump trifft sich zu Gesprächen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Positive Entwicklungen bei den militärischen Konflikten in der Ukraine und dem Nahen Osten dürften den Finanzmärkten Rückenwind verleihen. Erst wenn der Krypto-Sektor sich nachhaltig stabilisieren kann, werden wir die bestehenden Krypto-Positionen deutlicher aufstocken. Signifikante Zuflüsse in die Krypto-Spot-ETFs wären ein wichtiges Indiz für eine erhöhte Risikobereitschaft unter Investoren.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Zur Wochenmitte schauen Anleger auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls des letzten Fed‑Treffens. Tags darauf werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe präsentiert, bevor zum Wochenschluss am Freitag die finalen Daten zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan bekannt gegeben werden.

Mit Blick auf die US-Berichtssaison schauen Investoren gespannt auf die neuesten Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia am Dienstagabend, nachdem Firmengründer Jensen Huang in der Vorwoche zurückgetreten war. Am Donnerstag präsentiert der Einzelhandelsriese Walmart vorbörslich sein neuestes Zahlenwerk. Zudem steht der IPO des AI-Unternehmens Anthropic im Anlegerfokus. Dazu kommen mehrere Auftritte von Fed-Vertretern, darunter New-York-Fed-Präsident John Williams.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.