Sollte man Bitcoin für die eigenen vier Wände opfern? Strike-CEO Jack Mallers warnt vor Fiat-Illusionen – und erklärt, wie man beim Immobilienkauf bares Geld spart.

Bitcoin für ein Eigenheim verkaufen? Jack Mallers warnt vor einem teuren Fehler

Bitcoin für ein Eigenheim verkaufen? Jack Mallers warnt vor einem teuren Fehler

Der Traum von den eigenen vier Wänden rückt für junge Familien in immer weitere Ferne. In den vergangenen Jahren stiegen die Immobilienpreise vor allem in vielen Großstädten deutlich stärker als die Einkommen, ganz zu schweigen von höheren Finanzierungskosten und Eigenkapitalanforderungen. Auch Bitcoin-Anleger stehen vor einem Dilemma, denn als Sicherheiten bei klassischen Immobilienkrediten werden ihre BTC-Bestände bislang kaum akzeptiert. Trotz aller langfristigen Überzeugung von der Kryptowährung könnte ein Bitcoin-Verkauf notwendig sein, um endlich mietfrei im eigenen Haus leben zu können. Warum Jack Mallers eindringlich davor warnt und welchen Ratschlag er stattdessen gibt.

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