Die Kursziele für XRP reichen von solidem Wachstum bis zu spektakulären Höhenflügen. Eine Analyse zeigt, welche Szenarien plausibel sind und wo die ökonomischen Grenzen liegen.

XRP-Prognose bis 2030: Welche Kursziele Experten für realistisch halten

XRP-Prognose bis 2030: Welche Kursziele Experten für realistisch halten

Zwischen 5 und 1.000 US-Dollar

In diesem Artikel erfährst du: Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten

Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist

Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten

Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs liegt derzeit bei rund 1,03 US-Dollar und hat in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben. Umso mehr fragen sich Anleger, wie viel langfristiges Potenzial noch in XRP steckt. Manche Analysten rechnen nur mit einem stetigen Aufwärtstrend, andere halten deutlich höhere Kursregionen für möglich. Welche Prognose überzeugt, hängt vor allem von den Annahmen ab, die ihr zugrunde liegen.

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