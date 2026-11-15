App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Anthropic-IPO im Blick
Jetzt deinen Zugang über Kraken anfragen.
Zwischen 5 und 1.000 US-Dollar 

XRP-Prognose bis 2030: Welche Kursziele Experten für realistisch halten

Die Kursziele für XRP reichen von solidem Wachstum bis zu spektakulären Höhenflügen. Eine Analyse zeigt, welche Szenarien plausibel sind und wo die ökonomischen Grenzen liegen.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Eine XRP-Münze im Schatten

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie weit kann XRP bis 2030 steigen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche XRP-Kursziele Analysten bis 2030 für realistisch halten
  • Warum ein XRP-Preis von 1.000 US-Dollar zwar spektakulär klingt, aber ökonomisch kaum haltbar ist
  • Welche Faktoren XRP auf 15, 50 oder sogar 100 US-Dollar treiben könnten
  • Warum das Kursziel allein nicht entscheidend ist – und welche Rolle die Marktkapitalisierung wirklich spielt

Der XRP-Kurs liegt derzeit bei rund 1,03 US-Dollar und hat in den vergangenen Monaten deutlich nachgegeben. Umso mehr fragen sich Anleger, wie viel langfristiges Potenzial noch in XRP steckt. Manche Analysten rechnen nur mit einem stetigen Aufwärtstrend, andere halten deutlich höhere Kursregionen für möglich. Welche Prognose überzeugt, hängt vor allem von den Annahmen ab, die ihr zugrunde liegen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Jack Mallers
Niedrige ZeitpräferenzBitcoin für ein Eigenheim verkaufen? Jack Mallers warnt vor einem teuren Fehler
Bitcoin-Münze vor NYSE und Claude-Symbolik
Claude im Interview“Der Zeitpunkt ist heikel”: Was der Anthropic-Börsengang für Bitcoin bedeutet
Nicole Nowak
Nicole Nowak im InterviewBitcoin-Prognose gescheitert: Diese YouTuberin bereut ihre Kündigung trotzdem nicht
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Venice Token
18,12
14.01%
Pearl
1,36
5.59%
Midnight
0,045728
4.30%
Zcash
812,44
3.00%
Aave
96,47
2.87%
Uniswap
4,65
1.71%
Quant
139,56
1.56%
XDC Network
0,025856
1.39%
Canton
0,074942
1.29%
Figure Heloc
0,958858
1.10%
Bitway
0,511712
-20.28%
Aster
0,485612
-14.72%
LayerZero
1,25
-10.58%
Filecoin
0,551256
-6.70%
Morpho
1,57
-6.60%
Injective
6,27
-6.33%
Pump.fun
0,002591
-5.87%
Internet Computer
1,98
-5.44%
Avalanche
6,52
-4.36%
Lighter
2,57
-3.89%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren