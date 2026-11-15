Der Krypto-Markt ist über Nacht eingebrochen. Bitcoin fiel zeitweise unter 63.000 US-Dollar. On-Chain-Daten zeigen, wie groß die Verunsicherung ist.

Nach Markteinbruch: Bitcoin dreht wieder nach oben

Nach Markteinbruch: Bitcoin dreht wieder nach oben

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel auf den tiefsten Stand seit Juli und liegt aktuell bei 64.700 US-Dollar. â³

Der Fear & Greed Index zeigt extreme Angst unter Anlegern mit einem Rückgang auf 10 Punkte. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt ist über Nacht ordentlich ins Schleudern geraten. Der Bitcoin-Kurs rutschte zeitweise bis knapp über 62.000 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli. Aktuell notiert die größte Kryptowährung bei 64.700 US-Dollar, auf Wochensicht steht damit ein Minus von rund 15 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist auf Tagessicht um fast vier Prozent auf 2,27 Billionen US-Dollar gefallen.

Auch bei den Altcoins hat der Abverkauf deutliche Spuren hinterlassen. Ethereum hat es auf 1.800 US-Dollar gedrückt, XRP liegt unter der Marke von einem US-Dollar, Solana verbucht mit rund 71 US-Dollar ein Wochenminus von 20 Prozent.

Bitcoin-Anleger verkaufen mit Verlust

Der Abverkauf schlägt auch auf die Stimmung nieder. Der Fear & Greed Index ist auf 10 Punkte und damit tief in den Bereich “Extreme Fear” gefallen. Vor einem Monat hatte der Index noch bei 63 Punkten gelegen.

On-Chain-Daten zeigen zudem deutlich mehr Verlustverkäufe. Laut einer Analyse auf CryptoQuant ist der sogenannte Spent Output Profit Ratio, kurz SOPR, unter die Marke von eins gefallen. Der Indikator zeigt an, ob transferierte Bitcoin im Schnitt mit Gewinn oder Verlust verkauft werden. Ein Wert unter eins bedeutet, dass Anleger unter dem ursprünglichen Kaufpreis verkaufen.

Zu dem schwachen Marktbild kommen anhaltende Abflüsse aus den US-Spot-Bitcoin-ETFs. Die Produkte liegen nach den jüngsten Rückgaben inzwischen auch für das laufende Jahr netto im Minus.

Nach dem Rutsch unter 63.000 US-Dollar richtet sich der Blick nun auf die nächsten Unterstützungen. Der jüngste Einbruch hat mehrere wichtige Kursmarken bereits aus dem Spiel genommen. Welche Niveaus Bitcoin jetzt halten muss, wo weitere Rückschläge drohen und was für eine Gegenbewegung nötig wäre, lest ihr in unserer Bitcoin-Kursanalyse.