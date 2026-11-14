Treasuries wie Strategy laufen zur Zeit gegen Windmühlen. Warum das Geschäftsmodell nach dem MSCI-Aus anfängt zu bröckeln.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Treasuries stehen unter Druck durch fallende Kurse und hohe Dividendenausschüttungen. â³

Nur drei der großen Treasuries haben ihre Bestände in den letzten 30 Tagen aufgestockt. â³

Der Wert der Krypto-Bestände aller börsennotierten DATs ist im Jahresvergleich gesunken. â³

Einige Unternehmen haben bereits ihre Treasury-Strategien aufgegeben oder Bestände verkauft. â³

Bitcoin-Treasuries wie Strategy haben in letzter Zeit mit viel Gegenwind zu kämpfen: Fallende Kurse, hohe Dividendenausschüttungen und die Konkurrenz von ETFs oder Spot-Käufen. Auch die jüngst bekannt gegebene Entscheidung, Strategy aus den MSCI-Indizes zu nehmen, ist ein weiteres Negativsignal für das Treasury-Modell.

In den vergangenen 30 Tagen haben laut Daten von CoinGecko nur drei der großen Bitcoin-Treasuries ihre Bestände aufgestockt, angeführt von Strive mit rund 7.500 BTC. Im selben Zeitraum stieg der Wert der Krypto-Bestände aller börsennotierten DATs, also Digital Asset Treasuries, zwar von 141 auf 166 Milliarden US-Dollar, auf ein Jahr gesehen ist er aber von 201 auf 166 Milliarden US-Dollar gefallen.

Es scheint, als würden nur noch die großen Firmen Bitcoin kaufen, und das deutlich weniger als noch vor einem Jahr. Bereits im Juli schrieb VanEck-Researcher Matthew Sigel von neun Treasuries, die ihre Strategie komplett aufgegeben haben. Zentralisiert sich der Treasury-Markt? Oder ist er gar vom Aussterben bedroht?

Wann lohnt sich eine Treasury?

Spielt der Markt mit, funktionieren DATs wie ein Hebel. Sie sind an der Börse mehr wert als ihre Krypto-Bestände und können durch den Verkauf eigener Aktien immer mehr Krypto anhäufen. Kippt die Stimmung, dreht sich der Mechanismus um, und es wird für Anleger unattraktiv, in solche Firmen zu investieren. Die wichtigste Kennzahl ist dabei der mNAV, also das Verhältnis von Börsenwert zum Wert der gehaltenen Krypto-Werte.

Bei einem mNAV von 2 ist eine Treasury doppelt so viel wert wie ihre Assets. Sie kann also Anteile zu einem guten Preis veräußern und mit den Erlösen Krypto kaufen. Bei einem mNAV unter 1 ist sie hingegen weniger wert als ihre Assets, und für Anleger lohnt sich eher ein ETF oder der direkte Kauf. Für die Treasury selbst ist es dann auch nicht mehr sinnvoll, Aktien zu verkaufen, um Krypto-Werte anzuhäufen.

DATs können in so einem Fall ihre Krypto-Bestände verkaufen, um damit eigene Aktien zurückzukaufen. So kommen sie wiederum günstiger an ihre eigenen Krypto-Werte. Selbst Strategy hat zuletzt eigene Aktien zurückgekauft und das teils mit Erlösen aus Bitcoin-Verkäufen. Damit will das Unternehmen aber primär seine hohen Dividendenzahlungen auf die zurückgekauften Vorzugsaktien verringern.

BitMine bringt die Schwierigkeit des Treasury-Modells im aktuellen Jahresbericht selbst auf den Punkt. Der Erfolg hänge davon ab, das Premium dauerhaft weiter auszubauen, und das in einem von Natur aus zyklischen Marktumfeld.

Wohin der Trend geht

Dass Krypto-Treasuries ganz verschwinden, ist trotzdem eher unwahrscheinlich, immerhin halten große Player wie Strategy oder BitMine beachtliche Teile von Bitcoin und Ethereum. Glassnode schreibt, dass sich der Treasury-Space auf wenige Teilnehmer zuspitzt.

Einige Unternehmen ziehen deshalb bereits die Reißleine. Empery Digital etwa trennte sich zwischen Mai und Juli von rund 1.400 BTC und damit fast der Hälfte seiner damaligen Reserve. Die Erlöse flossen unter anderem in die Schuldentilgung und sollen einen Einstieg ins Rechenzentrumsgeschäft finanzieren.

Noch konsequenter gingen der französische Halbleiterhersteller Sequans und der US-Technologiekonzern KULR vor. Beide hatten erst 2025 auf Bitcoin als Unternehmensreserve gesetzt, verkauften ihre Bestände 2026 jedoch vollständig. Während Sequans sich wieder auf sein Halbleitergeschäft konzentrieren will, steckt KULR die Mittel in den Ausbau seines Batteriegeschäfts.

Die Entwicklung zeigt, wie schnell die Treasury-Strategie an Attraktivität verlieren kann, wenn der Kapitalmarkt nicht mehr mitspielt. Das Geschäftsmodell scheint derzeit jedenfalls auf dem Prüfstand.