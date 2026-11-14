Midnight gehört derzeit zu den wenigen Kursgewinnern am Krypto-Markt. Bei den Transaktionszahlen überholte die Blockchain sogar Zcash. Wie viel Luft nach oben ist noch?

Midnight trotzt dem Krypto-Crash: Wie weit steigt NIGHT noch?

Midnight trotzt dem Krypto-Crash: Wie weit steigt NIGHT noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Midnight zeigt trotz Krypto-Crash eine positive Kursentwicklung und steigt um sieben Prozent innerhalb eines Tages. â³

Die Blockchain verzeichnete einen neuen Rekord mit über 96.000 Transaktionen an einem Tag.

Experten erwarten, dass Midnight möglicherweise größer als Zcash wird, trotz aktueller Marktkapitalisierung von 800 Millionen US-Dollar. â³

Die Kursprognosen deuten auf eine mögliche Seitwärtsbewegung zwischen 0,045 und 0,049 US-Dollar hin. â³

Der Krypto-Markt kommt zurzeit nicht zur Ruhe. Bitcoin ist inzwischen auf 67.000 US-Dollar gefallen, der Fear and Greed Index mit aktuell 13 Punkten auf “extreme Angst” gerutscht. Während der Krypto-Markt weiter den Rotstift anlegt, dreht Midnight jedoch geradezu auf. Auf Tagessicht steigt der Privacy Coin aus dem Hause Cardano um rund sieben Prozent, ganze 17 Prozent beträgt das Plus im Wochenvergleich. Auch die Aktivität auf der Blockchain ist zuletzt deutlich gestiegen. Ist das nur ein kurzes Aufflimmern oder kommt die Kryptowährung gerade erst richtig in Schwung?

Midnight stellt On-Chain-Rekord auf

Am vergangenen Dienstag hat Midnight einen neuen Rekord aufgestellt. Laut Daten von MSB Intel verarbeitete die Blockchain an einem einzigen Tag mehr als 96.000 Transaktionen. Innerhalb der vergangenen 30 Tage waren es insgesamt knapp 1,5 Millionen. Zum Vergleich: Privacy-Konkurrent Zcash kam im selben Zeitraum auf rund 308.000 Transaktionen.

Die Zahlen dürften vor allem Cardano-Gründer Charles Hoskinson freuen. Er hatte bereits im September große Erwartungen an Midnight formuliert und dem Projekt vorhergesagt, “größer als Zcash” zu werden. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 800 Millionen US-Dollar ist Midnight zwar noch weit von den rund 15 Milliarden US-Dollar entfernt, die Zcash auf die Waage bringt. Doch zumindest aktuell präsentiert sich auch das Chartbild freundlich.

Wie geht es für den Kurs weiter?

Midnight notiert aktuell bei rund 0,0477 US-Dollar. Im Vierstundenchart liegt der NIGHT-Kurs damit über seinem kurzfristigen Durchschnittskurs von 0,0454 US-Dollar (EMA 20). Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) von 64 Punkten spricht für eine vergleichsweise starke Nachfrage. Das MACD-Histogramm zeigt zudem, dass die Aufwärtsbewegung zuletzt an Dynamik gewonnen hat.

Nach den jüngsten Kursgewinnen erscheint eine vorübergehende Seitwärtsbewegung durchaus möglich. Solange NIGHT oberhalb von etwa 0,045 US-Dollar bleibt, ist der kurzfristige Aufwärtstrend jedoch nicht grundsätzlich gefährdet. Fällt der Kurs darunter, wären zunächst 0,043 US-Dollar eine wichtige Unterstützung. Entscheidend für weitere Gewinne wäre dagegen ein Anstieg über 0,0488 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Am wahrscheinlichsten ist derzeit eine Seitwärtsbewegung zwischen 0,045 und 0,049 US-Dollar. Nach den jüngsten Kursgewinnen könnte NIGHT zunächst eine Pause einlegen, bevor sich zeigt, ob der Aufwärtstrend weitergeht oder der Kurs wieder nachgibt.

Bullishes Szenario

Steigt NIGHT nachhaltig über 0,0488 US-Dollar, könnte der Kurs seine jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen. Als nächstes Ziel kämen dann rund 0,055 US-Dollar infrage. Dafür müsste die Nachfrage allerdings auch angesichts der anhaltenden Schwäche des Gesamtmarkts hoch bleiben.

Bärisches Szenario

Sollte der Kurs wieder unter 0,045 US-Dollar fallen, würde sich das Bild eintrüben. Ein Rückgang auf etwa 0,043 US-Dollar wäre dann möglich. Hält auch diese Unterstützung nicht, könnte NIGHT bis auf rund 0,038 US-Dollar nachgeben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.