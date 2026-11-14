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Millionenverlust mit Bitcoin-Strategie  

Metaplanet rutscht tief ins Minus

Metaplanet rutscht mit seiner Bitcoin-Strategie tief ins Minus. Finanziert wird der Kurs zunehmend auf Pump. Wie lange geht das gut?

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Metaplanet-Logo auf einem Smartphone

Beitragsbild: picture alliance

 | Metaplanet hält inzwischen 44.000 Bitcoin in seiner Bilanz

Metaplanet baut seine Bitcoin-Reserve weiter aus, doch die aggressive Strategie hinterlässt inzwischen deutliche Spuren in der Bilanz. Für die ersten neun Monate des Jahres meldet das japanische Unternehmen einen Nettoverlust von rund 170 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum stand noch einen Gewinn von 85 Millionen US-Dollar.

Verantwortlich dafür waren vor allem Verluste im Zusammenhang mit den Bitcoin-Beständen. Metaplanet verbuchte nach Unternehmensangaben im dritten Quartal ein Minus von rund 120 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen Bewertungsverluste auf die verbliebenen Bitcoin. Das operative Geschäft entwickelte sich dagegen positiv.

Metaplanet hält an Bitcoin-Strategie fest

Für den Ausbau seiner Reserve setzt Metaplanet zunehmend auf Fremdkapital. Neben Anleihen und anderen Finanzierungswegen nutzt das Unternehmen dafür auch Kredite, die mit den eigenen Bitcoin besichert werden. Mit der höheren Verschuldung sind zuletzt auch die Finanzierungskosten gestiegen.

Die Verluste treffen Metaplanet in einer schwierigen Phase für Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Der Bitcoin-Kurs ist zuletzt deutlich gefallen. Dazu kommt der bevorstehende Ausschluss von Metaplanet und Strategy aus wichtigen MSCI-Indizes.

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