Längst sind Kryptowährungen im traditionellen Finanzwesen angekommen und Teil vieler Investmentportfolios. Dennoch bleibt der Krypto-Markt eine Männerdomäne, in der Frauen deutlich seltener vertreten sind als Frauen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. Zineb Nouns, Financial Advisory Lead bei Madame Moneypenny, warum die Krypto-Branche viele Frauen abschreckt und welche Rolle gesellschaftliche Erwartungen dabei spielen. Außerdem verrät sie, weshalb Anlegerinnen ihre Coins häufiger langfristig halten und ob Frauen dadurch sogar die besseren Krypto-Investoren sein könnten.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden