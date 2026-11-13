Bitcoin ist längst im Mainstream angekommen – doch Frauen bleiben auf dem Krypto-Markt deutlich unterrepräsentiert. Woran liegt das? Finanzexpertin Dr. Zineb Nouns erklärt im Interview, warum die Branche viele Frauen abschreckt und weshalb sie langfristig sogar die besseren Krypto-Investoren sein könnten.

Längst sind Kryptowährungen im traditionellen Finanzwesen angekommen und Teil vieler Investmentportfolios. Dennoch bleibt der Krypto-Markt eine Männerdomäne, in der Frauen deutlich seltener vertreten sind als Frauen. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Dr. Zineb Nouns, Financial Advisory Lead bei Madame Moneypenny, warum die Krypto-Branche viele Frauen abschreckt und welche Rolle gesellschaftliche Erwartungen dabei spielen. Außerdem verrät sie, weshalb Anlegerinnen ihre Coins häufiger langfristig halten und ob Frauen dadurch sogar die besseren Krypto-Investoren sein könnten.

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