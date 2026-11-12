Bitcoin droht, die nächste wichtige Unterstützungslinie aufzugeben. Warum die kommenden Handelstage eine Vorentscheidung bringen dürften, verrät diese charttechnische Kursanalyse.

Bitcoin-Analyse: Hält die 70.000-Dollar-Marke?

Bitcoin-Analyse: Hält die 70.000-Dollar-Marke?

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin verliert weiter an Halt. In den letzten sieben Handelstagen korrigierte der BTC-Kurs um zehn Prozentpunkte auf den tiefsten Stand seit dem 20. August. Anhaltende Unsicherheit im US-Technologiesektor infolge steigender US-Inflationsraten sowie der neuesten Entwicklungen beim Chip-Giganten Nvidia drücken aktuell auf die Anlegerstimmung. Charttechnisch dürften in den nächsten Wochen vor allem folgende Bitcoin-Kursmarken in den Fokus rücken.

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