Betrüger setzen zunehmend auf künstliche Intelligenz und verdienen damit deutlich mehr als früher. Die neue Allianz will das bekämpfen.

Tether und Tron starten neue Jagd auf Krypto-Betrüger

Tether und Tron starten neue Jagd auf Krypto-Betrüger

Neustart nach dem Aus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Tether und Tron gründen gemeinsam die Digital Crime Task Force zur Bekämpfung von Krypto-Betrug. â³

Die neue Einheit nutzt KI-gestützte Analysewerkzeuge von Chainalysis zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Transaktionen. â³

Damit Krypto-Betrüger künftig gestoppt werden, bevor sie ihre Beute beiseiteschaffen können, haben der Stablecoin-Riese Tether und das Blockchain-Netzwerk Tron gemeinsam mit dem Analysespezialisten Chainalysis eine neue Einheit gegründet. Sie soll verdächtige USDT-Transaktionen früher erkennen und Behörden dabei helfen, gestohlene Gelder schneller einzufrieren.

Neue Taskforce soll Kriminellen zuvorkommen

Unter dem Namen Digital Crime Task Force untersucht die neue Einheit verdächtige Geldflüsse auf der Tron-Blockchain, zu deren Analyse Chainalysis die Blockchain-Daten und KI-gestützte Analysewerkzeuge bereitstellt. Auf der Liste möglicher Ermittlungsfälle stehen vor allem Fälle von Cyberangriffen und Terrorfinanzierung aus Nordkorea. Dabei spielt der Einsatz von künstlicher Intelligenz eine immer größere Rolle und KI-gestützte Betrugsmodelle sind 4,5-mal so profitabel wie herkömmliche Methoden. Fälle, bei denen Täter die Identität anderer Personen vortäuschten, nahmen sogar um mehr als 1.400 Prozent zu.

Warum die Partner ihre bisherige Zusammenarbeit beendeten

Die Zusammenarbeit zwischen Tether und Tron ist allerdings kein Neuland. Bereits 2024 hatten beide gemeinsam mit TRM Labs die T3 Financial Crime Unit gegründet, der sich später auch Binance anschloss. Aufgrund langsamer Reaktionszeiten und mangelnder Abstimmung beendeten die Partner ihre Zusammenarbeit jedoch im August überraschend.

.@Trondao, @Tether and @Chainalysis today announced the founding of the Digital Crime Task Force (DCTF), a new initiative designed to proactively identify and disrupt illicit activity involving Tether’s USD₮ stablecoin on the TRON blockchain.



DCTF brings together three industry… pic.twitter.com/m3LIyiY2d3 — Digital Crime Task Force (@DigitalCrimeTF) November 12, 2026

In der neuen Allianz übernimmt Chainalysis nun die Rolle des Analysepartners und Tether kann auf eine umfangreiche Erfahrung bei der Sperrung verdächtiger Gelder zurückgreifen. Nach Angaben des Unternehmenschefs Paolo Ardoino wurden bislang mehr als sieben Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten eingefroren, wofür das Unternehmen mit über 360 Strafverfolgungsbehörden aus 73 Ländern zusammengearbeitet hat.