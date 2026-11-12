Black-Friday-Deal: Bis zu 100 Dollar in BTC

Vom 12. November bis zum 1. Dezember zahlt Kraken für Fiat-Einzahlungen und Trades bis zu 100 US-Dollar in Bitcoin aus. Es ist keine Verlosung und du bist nicht auf den Zufall angewiesen. Erfahre, wie du profitierst.

Am Black Friday geht es um Rabatte auf Dinge, die man ohnehin kaufen wollte. Kraken überträgt das Prinzip in diesem Jahr auf den Kryptokauf. Wer sich zwischen dem 12. November und dem 1. Dezember in der Kraken App für die Aktion anmeldet, danach Fiat-Geld einzahlt und über die Sofortkauf-Funktion handelt, bekommt je nach Volumen bis zu 100 US-Dollar in Bitcoin gutgeschrieben.

Erst anmelden, dann einzahlen

Die Aktion läuft in der Kraken App, nicht auf Kraken Pro. Im Bereich Rewards Hub meldet man sich mit einem Tipp an; wer am Rechner sitzt, kommt über den QR-Code auf der Aktionsseite in die App. Dieser Schritt steht aus gutem Grund am Anfang: Einzahlungen und Trades vor der Anmeldung zählen nicht und lassen sich nachträglich nicht anrechnen. Wer am 12. November Geld überweist und sich erst am 15. anmeldet, fängt bei null an.

Danach folgt die Einzahlung: mindestens 1.000 US-Dollar oder der Gegenwert in Euro, per Banküberweisung oder einem anderen Fiat-Weg von außerhalb Krakens. Krypto-Einzahlungen zählen nicht, ebenso wenig Guthaben, das schon auf dem Konto liegt, oder Transfers zwischen zwei Kraken-Konten. Es muss frisches Fiat-Geld sein, das während des Aktionszeitraums eingeht.

Vier Stufen bis 100 Dollar

Die Prämie wächst mit dem Handelsvolumen über die Sofortkauf-Funktion, die Käufe, Verkäufe und Umtausche in der App und im Web umfasst:

Stufe Bedingung Prämie 1 1.000 $ in Fiat eingezahlt und 1.000 $ gehandelt 10 $ in BTC 2 2.500 $ gehandelt (kumuliert) weitere 15 $ in BTC 3 5.000 $ gehandelt (kumuliert) weitere 25 $ in BTC 4 10.000 $ gehandelt (kumuliert) weitere 50 $ in BTC

Die Stufen bauen aufeinander auf, jede wird einmal gutgeschrieben. Das Volumen zählt kumuliert, Kauf und Verkauf gleichermaßen: Wer Coins für 1.000 Dollar kauft und später wieder verkauft, hat rund 2.000 Dollar auf dem Zähler.

Was nicht zählt

Nicht angerechnet wird der Tausch von Euro oder Dollar in Stablecoins sowie der Tausch zwischen Stablecoins. Damit ist der Weg versperrt, Volumen durch das Hin- und Herschieben von USDC und USDT aufzubauen. Ebenfalls außen vor bleiben Aktien, die tokenisierten xStocks und Bündel, Margin-, Futures- und Derivate-Trades, alles auf Kraken Pro sowie Orders über die API. Übrig bleibt der klassische Kauf und Verkauf von Kryptowährungen in der App.

Voraussetzung sind ein Kraken-Konto mit der Verifizierungsstufe Intermediate, ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Wohnsitz in einem zugelassenen Markt. Der Europäische Wirtschaftsraum gehört dazu; Großbritannien, Australien, Japan und einige weitere Länder sind ausgeschlossen. Vertragspartner für EWR-Kunden ist die Payward Europe Solutions Limited, die unter dem Namen Kraken auftritt und von der Central Bank of Ireland beaufsichtigt wird. Seit Juni 2025 hält sie eine Zulassung unter der EU-Verordnung MiCA.

Gutschrift in 14 Tagen, Auszahlung ab Januar

Jede erreichte Stufe wird innerhalb von 14 Tagen in Bitcoin auf dem Kraken-Konto gutgeschrieben. Für die Zeit danach gilt eine Sperre: Bis zum 31. Dezember lässt sich die Prämie nicht auszahlen, erst ab dem 1. Januar kann sie das Konto verlassen. Handeln oder staken lässt sich der Bestand aber schon vorher.

Gutgeschrieben wird in Bitcoin, nicht in Dollar. Was zehn Dollar am Tag der Gutschrift wert sind, kann am 1. Januar mehr oder weniger sein. Wer den Bonus als kleine Bitcoin-Position betrachtet, die er ohnehin halten wollte, nimmt das gelassen; wer ihn sofort in Euro sehen will, muss die Kursbewegung bis Jahresende mitdenken.

Für wen sich das rechnet

Kraken richtet die Aktion ausdrücklich an Neukunden, die einen Anlass für die erste Einzahlung suchen. Ebenso spricht sie Nutzer an, die ein verifiziertes Konto besitzen, aber noch nie Geld eingezahlt haben. Für Neukunden ist die erste Stufe die interessanteste: den Gegenwert von 1.000 Dollar in Euro per Überweisung einzahlen, den Betrag in Bitcoin oder eine andere Kryptowährung tauschen, zehn Dollar in BTC dazu. Das entspricht einem Prozent Nachlass auf den ersten Kauf.

Die höheren Stufen setzen voraus, dass jemand im Aktionszeitraum tatsächlich für 10.000 Dollar handelt. Wer das ohnehin vorhatte, nimmt die 100 Dollar als Nebeneffekt mit. Wer nur für die Prämie handelt, sollte bedenken, dass bei jedem Sofortkauf-Trade Gebühren und ein Spread anfallen. Als Nachlass auf geplante Käufe geht die Rechnung auf, als Selbstzweck weniger.

Die Aktion endet am 1. Dezember um 15:00 Uhr deutscher Zeit, einen Tag nach dem Cyber Monday. Bis dahin lässt sich anmelden, einzahlen und handeln. Alle Details stehen auf der Aktionsseite zum Black-Friday-Bonus.

Weitere Informationen findest du auch im Brandhub von Kraken.

Affiliate-Links In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.