Nach Jahren strenger Beschränkungen erlaubt Russland den Handel mit Bitcoin und Co. Ausgerechnet die größte Börse des Landes steht unter US-Sanktionen.

Russland öffnet seine Krypto-Börsen: Warum Tether für Anleger riskant werden kann

Russland öffnet seine Krypto-Börsen: Warum Tether für Anleger riskant werden kann

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Russland erlaubt ab dem 22. November den Handel mit Kryptowährungen über regulierte Börsen. â³

Tether könnte für russische Anleger riskant werden, da US-Sanktionen den Handel erschweren. â³

Anleger müssen einen Eignungstest bestehen und unterliegen einer Investitionsgrenze von 300.000 Rubel.

Die Moskauer Börse steht unter US-Sanktionen, was den Krypto-Handel kompliziert macht. â³

Russland öffnet seinen Finanzmarkt für den Handel mit Kryptowährungen, nachdem die Zentralbank noch vor vier Jahren ein vollständiges Verbot von Krypto-Börsen vorgeschlagen hatte. Ab dem 22. November dürfen zugelassene Handelsplätze Bitcoin und andere ausgewählte Kryptowährungen anbieten, wobei bereits mehrere große Finanzinstitute ihren Einstieg vorbereiten. Allerdings steht mit der Moskauer Börse ausgerechnet der größte Handelsplatz des Landes unter US-Sanktionen, was den geplanten Start erheblich erschweren könnte.

Für russische Anleger bedeutet die Neuregelung erstmals einen staatlich regulierten Zugang zum Krypto-Markt über heimische Finanzinstitute. Neben Bitcoin dürfen auch Ethereum und der Stablecoin Tether (USDT) gehandelt werden, wobei für Privatanleger eine jährliche Investitionsgrenze von 300.000 Rubel gilt, umgerechnet etwa 3.630 US-Dollar.

Bitcoin-Handel in Russland trifft auf amerikanische Sanktionen

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS dürfen Börsen ab dem 22. November mit dem Krypto-Handel beginnen, sofern die Zentralbank zuvor ihren Handelsregeln zugestimmt hat. Zudem müssen sie Handelsteilnehmer registrieren und den Handelsverlauf an die Notenbank melden. Welche Coins gehandelt werden dürfen, regelt das neue Krypto-Gesetz: Eine Kryptowährung muss unter anderem im Schnitt der vergangenen zwei Kalenderjahre eine Marktkapitalisierung von über 5 Billionen Rubel (rund 60 Milliarden US-Dollar) aufweisen.

Die amerikanischen Sanktionen könnten allerdings Schwierigkeiten bereiten, da das US-Finanzministerium die Moskauer Börse und ihr Clearinghaus bereits im Juni 2024 auf die Sanktionsliste setzte. Auch Sberbank unterliegt seit April 2022 umfassenden US-Sanktionen. Problematisch erscheint daher der geplante Handel mit USDT, dessen Herausgeber Tether Wallet-Adressen sperren und die darauf befindlichen Token einfrieren kann.

Dass diese Möglichkeit auch russische Akteure betrifft, zeigte sich im März 2025, als Tether rund 23 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der sanktionierten Krypto-Börse Garantex einfrieren ließ. Das Unternehmen arbeitet eng mit den US-Behörden zusammen und unterstützt diese bei der Durchsetzung von Sanktionen.