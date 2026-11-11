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Was bringt Elysium als erste Layer 2 für Hyperliquid wirklich?

Hyperliquid hat seine Smart-Contract-Ebene bewusst ausgebremst, um das Orderbuch zu schützen. Eine neue Blockchain soll das Problem jetzt lösen, ohne Hyperliquid Kapital abzuziehen.

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Hyperliquid-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Elysium soll Hyperliquid die Blockspace liefern, die HyperEVM nicht bieten kann

Seit wenigen Tagen ist Elysium auf dem Mainnet live. Entwickelt hat die Blockchain Kinetiq, das im Ökosystem bereits das größte Liquid-Staking-Protokoll betreibt. Unüblich ist vor allem, dass Elysium keinen eigenen Token und auch kein Punkteprogramm mit Airdrop herausbringt. Bezahlt wird stattdessen in HYPE, was auf den ersten Blick “selbstlos” wirkt, aber auch die Frage aufwirft, wer am Ende daran verdient.

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