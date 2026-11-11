Seit wenigen Tagen ist Elysium auf dem Mainnet live. Entwickelt hat die Blockchain Kinetiq, das im Ökosystem bereits das größte Liquid-Staking-Protokoll betreibt. Unüblich ist vor allem, dass Elysium keinen eigenen Token und auch kein Punkteprogramm mit Airdrop herausbringt. Bezahlt wird stattdessen in HYPE, was auf den ersten Blick “selbstlos” wirkt, aber auch die Frage aufwirft, wer am Ende daran verdient.
Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Fakten statt Fake News
- Unabhängige & sachliche Berichterstattung
- Jederzeit kündbar
Flexibel testenJetzt testen
30 Tage
1 €danach 9,90 € monatlich
50 % RabattGeld sparen
12 Monate
59,90 €nur 5,00 € monatlich
Zahlungsmöglichkeiten
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden
Das könnte dich auch interessieren