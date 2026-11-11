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Klingbeils Pläne wackeln 

Bleiben Krypto-Gewinne steuerfrei? Neue Wende bei der Haltefrist

Überraschende Wende bei der Krypto-Steuer: Die Abschaffung der einjährigen Krypto-Haltefrist könnte vorerst vom Tisch sein. Von der Union kam zuletzt deutlicher Widerstand.

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Das Bild zeigt Lars Klingbeil

Beitragsbild: picture alliance

 | Neue Informationen lassen Anleger aufhorchen

Seit Monaten wird in Deutschland über die geplante Abschaffung der einjährigen Krypto-Haltefrist diskutiert, die Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und Co. nach zwölf Monaten steuerfrei stellt. Nun zeichnet sich eine überraschende Entwicklung ab, denn laut Informationen der BILD soll die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil angestrebte Neuregelung für 2027 nicht kommen. Für Anleger wäre das eine erhebliche Erleichterung, nachdem die geplante Reform zuletzt für hitzige Diskussionen sorgte. Eine Anfrage von BTC-ECHO an das Bundesfinanzministerium blieb zu Redaktionsschluss unbeantwortet.

Auch der ehemalige FDP-Politiker Frank Schäffler äußerte sich zu den Steuerplänen und erklärte, dass die Bitcoin- und Krypto-Besteuerung erneut nicht im Bundeskabinett behandelt werde.

Bleibt die Krypto-Haltefrist? Union kritisiert Steuerpläne

“Den Referentenentwurf zur Krypto-Besteuerung sehen wir in seiner vorliegenden Fassung kritisch. Die einjährige Haltefrist gilt auch für andere Wirtschaftsgüter wie Gold – eine abweichende Behandlung von Krypto-Werten bedarf daher einer tragfähigen Begründung”, erklärt der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion exklusiv gegenüber BTC-ECHO. Offene Fragen sehe man zudem “bei der Einnahmeprognose, denn Krypto-Kurse schwanken stark und Verluste wären künftig mit anderen Kapitalerträgen verrechenbar”.

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Auch die neuen europäischen Meldepflichten für Krypto-Plattformen müssten nach Ansicht des Unionspolitikers berücksichtigt werden, da sie bereits zur besseren steuerlichen Erfassung von Transaktionen beitragen. Deutschland solle ein attraktiver Standort für langfristige Geldanlagen und Innovation bleiben, weshalb die Union auf eine praktikable Besteuerung drängt. Den weiteren Gesetzgebungsprozess wolle die Fraktion konstruktiv begleiten.

Für deutsche Anleger würde damit weiterhin die bisherige Regelung gelten, wonach Gewinne aus privat gehaltenen Kryptowährungen nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr grundsätzlich steuerfrei realisiert werden können. Ob die Bundesregierung ihre Reformpläne tatsächlich aufgibt, ist trotz der BILD-Informationen noch offen.

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