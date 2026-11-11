Zcash rutscht unter 1.000 US-Dollar und fällt deutlich stärker als der übrige Markt. Was hinter dem Ausverkauf steckt und welche Marke jetzt über den weiteren Verlauf entscheidet.

Zcash unter 1.000 US-Dollar: Wie tief fällt der Kurs noch?

Zcash unter 1.000 US-Dollar: Wie tief fällt der Kurs noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Zcash-Kurs fällt innerhalb von 24 Stunden um 14 Prozent auf 987 US-Dollar. â³

Marktbericht zeigt Zwangsverkäufe und steigendes Handelsvolumen nach Bruch wichtiger Unterstützungsmarken.

Prognosen deuten auf mögliche Bodenbildung oder weitere Rückgänge hin. â³

Aktuelle Marktsituation bleibt angespannt und volatil mit erhöhten Schwankungen. â³

Der Zcash-Kurs ist innerhalb von 24 Stunden um rund 14 Prozent auf 987 US-Dollar gefallen und notiert damit so tief wie zuletzt Anfang September. Vom Jahreshoch bei 1.695 US-Dollar ist der Privacy Coin inzwischen gut 40 Prozent entfernt. Laut einem Marktbericht von Seeking Alpha löste der Bruch der Unterstützung bei 1.050 bis 1.030 US-Dollar eine Welle von Zwangsverkäufen aus; rund 88 Prozent der Liquidationen betrafen Long-Positionen, das Handelsvolumen stieg um knapp 72 Prozent.

Zusätzlich belasten Abflüsse aus dem Zcash Trust von Grayscale sowie Gewinnmitnahmen nach dem Upgrade NU7 den Kurs. Ob Zcash die Marke von 1.000 US-Dollar zurückerobern kann oder weitere Verluste drohen, zeigt die Kursanalyse.

Zcash-Kurs: Das belastet ZEC aktuell

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Zcash-Kurs zwischen 961,07 und 1.049,85 USD. Aktuell schloss ZEC bei 987,15 USD und liegt damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortags (1.044,95 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 16.809.464.485 USD und gibt Kontext zum aktuellen Wert des Coins. Die letzten drei 4h-Candles zeigen eine klare Serie tieferer Schlusskurse innerhalb dieser Range.

Zcash fällt unter 1.000 US-Dollar I Quelle: BTC-ECHO

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA-20 (1.130,14 USD) und bestätigt damit die abwärtsgerichtete Struktur. Die Sequenz aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs ist intakt; kurzfristige Unterstützung liegt bei 961,07 USD, sekundär bei 994,22 USD. Widerstände sind bei 1.044,95 USD und anschließend am EMA-20; kurzfristig bleibt die Marktlage bearish.

Markt in einer angespannten Abwärtsphase

Der RSI liegt nahe 34,00 und signalisiert damit unteren Bereich mit Nähe zur Überverkauftheit. Das Histogramm zeigt eine negative, aber abflachende Beschleunigung, was auf nachlassenden Abwärtsdruck hinweist.

Die aktuelle Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 368,30 USD, was erhöhte Schwankungen anzeigt. Die Mitte der Bänder liegt bei ungefähr 1.156,68 USD; der Markt befindet sich in einer angespannten, volatilen Abwärtsphase.

Zcash-Prognose: Das erwartet Anleger jetzt

Neutrales Szenario: 45 Prozent Wahrscheinlichkeit

Am wahrscheinlichsten ist eine Bodenbildung mit Kursen zwischen 950 und 1.100 US-Dollar. Voraussetzung ist, dass sich der RSI über 30 stabilisiert, der Kurs über dem aktuellen Tief bei 961,07 US-Dollar bleibt und sich das Volumen nach dem Ausverkauf normalisiert. Nach oben begrenzen der kurzfristige Widerstand bei 1.044,95 US-Dollar und der EMA-20 bei 1.130,14 US-Dollar den Spielraum. Hinfällig wird das Szenario bei einem Anstieg über 1.150 US-Dollar.

Bullisches Szenario: 20 Prozent Wahrscheinlichkeit

Schließt Zcash auf Tagesbasis mit steigendem Volumen über 1.044,95 US-Dollar, ist eine Erholung auf 1.100 bis 1.350 US-Dollar möglich. Bestätigt würde sie durch einen RSI über 50 und einen Schlusskurs über dem EMA-20 bei 1.130,14 US-Dollar, danach rückt die Marke von 1.300 US-Dollar in den Fokus. Fällt der Kurs unter 950 US-Dollar, ist das bullische Szenario vom Tisch.

Bärisches Szenario: 35 Prozent Wahrscheinlichkeit

Rutscht Zcash auf 4-Stunden-Basis unter 961,07 US-Dollar und fällt dabei mit steigendem Verkaufsvolumen auch die Zwischenunterstützung bei 994,22 US-Dollar endgültig weg, droht ein Rückgang auf 800 bis 950 US-Dollar. Als weiteres Ziel gilt dann ein Bereich unter 900 US-Dollar. Ein RSI unter 30 würde das Signal bestätigen. Entkräftet wäre das Szenario erst bei einem Anstieg über 1.150 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.