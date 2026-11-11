Die Deutsche Börse bringt alle DAX-40-Aktien als Token auf die Blockchain. Für wen sich die tokenisierten Aktien eignen.

DAX auf der Blockchain: Deutsche Börse macht alle 40 Aktien zu Token

DAX auf der Blockchain: Deutsche Börse macht alle 40 Aktien zu Token

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Deutsche Börse bringt DAX-40-Aktien als Token auf die Blockchain. â³

Tokenisierte Aktien sind rund um die Uhr handelbar und zielen auf digitalaffine Anleger. â³

Kooperation mit Payward ermöglicht 1:1 Deckung durch zugrunde liegende Aktien.

xStocks verzeichnet seit 2025 über 1.300 tokenisierte Werte und ein hohes Vermögen.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die BTC-ECHO vorliegt, bringt die Deutsche Börse Group den DAX-40 auf die Blockchain. Auf der Handelsplattform 360X, an der die Gruppe beteiligt ist, sind ab sofort tokenisierte Versionen aller DAX-40-Werte verfügbar, darunter SAP, Siemens, Allianz und Deutsche Telekom. Hinzu kommt Xetra-Gold als tokenisiertes Wertpapier.

Die Token stammen aus dem Rahmenwerk xStocks des Unternehmens Payward, das seit Dezember 2025 mit der Deutschen Börse zusammenarbeitet. Jeder xStock ist laut Pressemitteilung 1:1 durch die zugrunde liegende Aktie gedeckt, die bei einem regulierten Verwahrer liegt, und lässt sich an ausgewählten Handelsplätzen rund um die Uhr handeln.

Deutsche Börse tokenisiert DAX-Aktien für internationalen Handel

Erst Ende Oktober hatte die Deutsche Börse den Handel mit DAX-Aktien rund um die Uhr auf 360X gestartet. Dieser richtet sich an bestehende Kunden und läuft in Euro über Clearstream-Konten. Die tokenisierten Aktien zielen dagegen auf digitalaffine Anleger in mehr als 110 Märkten, die die Papiere direkt in ihrer Wallet halten können.

“Ein Anleger in Südostasien oder Lateinamerika kann nun endlich tokenisierte Siemens- oder Allianz-Aktien in derselben Wallet halten, die er ohnehin schon nutzt”, sagt Mark Greenberg, Chief Commercial Officer von Payward. Carlo Kölzer, Co-CEO von 360X, spricht von einem “einheitlichen, hybriden Börsen-Ökosystem”. Seit dem Start im Juni 2025 ist xStocks laut Payward auf mehr als 1.300 tokenisierte Werte und ein verwaltetes Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar angewachsen.