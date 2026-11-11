Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die BTC-ECHO vorliegt, bringt die Deutsche Börse Group den DAX-40 auf die Blockchain. Auf der Handelsplattform 360X, an der die Gruppe beteiligt ist, sind ab sofort tokenisierte Versionen aller DAX-40-Werte verfügbar, darunter SAP, Siemens, Allianz und Deutsche Telekom. Hinzu kommt Xetra-Gold als tokenisiertes Wertpapier.
Die Token stammen aus dem Rahmenwerk xStocks des Unternehmens Payward, das seit Dezember 2025 mit der Deutschen Börse zusammenarbeitet. Jeder xStock ist laut Pressemitteilung 1:1 durch die zugrunde liegende Aktie gedeckt, die bei einem regulierten Verwahrer liegt, und lässt sich an ausgewählten Handelsplätzen rund um die Uhr handeln.
Deutsche Börse tokenisiert DAX-Aktien für internationalen Handel
Erst Ende Oktober hatte die Deutsche Börse den Handel mit DAX-Aktien rund um die Uhr auf 360X gestartet. Dieser richtet sich an bestehende Kunden und läuft in Euro über Clearstream-Konten. Die tokenisierten Aktien zielen dagegen auf digitalaffine Anleger in mehr als 110 Märkten, die die Papiere direkt in ihrer Wallet halten können.
“Ein Anleger in Südostasien oder Lateinamerika kann nun endlich tokenisierte Siemens- oder Allianz-Aktien in derselben Wallet halten, die er ohnehin schon nutzt”, sagt Mark Greenberg, Chief Commercial Officer von Payward. Carlo Kölzer, Co-CEO von 360X, spricht von einem “einheitlichen, hybriden Börsen-Ökosystem”. Seit dem Start im Juni 2025 ist xStocks laut Payward auf mehr als 1.300 tokenisierte Werte und ein verwaltetes Vermögen von über einer Milliarde US-Dollar angewachsen.