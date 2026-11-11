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Kursanalyse 

Cardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) versucht, das Ende der Kurskorrektur einzuläuten. Gelingt den Bullen der Turnaround? Alle relevanten Chartmarken verrät diese Kursanalyse.

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Eine Münze der Kryptowährung Cardano vor einem blau gefärbten Kurschart als Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wie geht es für Cardano weiter?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) verlor in den letzten 30 Handelstagen mehr als 35 Prozent an Wert und rutschte zurück an das Augusttief. Der Bereich um 0,175 US-Dollar fungierte zuletzt über die Sommermonate als wichtige Chartzone. Um einen nachhaltigen Turnaround zu initiieren, muss der Cardano-Kurs jedoch zunächst die folgenden Widerstandsniveaus zurückerobern.

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