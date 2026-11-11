Cardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) verlor in den letzten 30 Handelstagen mehr als 35 Prozent an Wert und rutschte zurück an das Augusttief. Der Bereich um 0,175 US-Dollar fungierte zuletzt über die Sommermonate als wichtige Chartzone. Um einen nachhaltigen Turnaround zu initiieren, muss der Cardano-Kurs jedoch zunächst die folgenden Widerstandsniveaus zurückerobern.
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