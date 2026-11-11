Die Kryptowährung Cardano (ADA) versucht, das Ende der Kurskorrektur einzuläuten. Gelingt den Bullen der Turnaround? Alle relevanten Chartmarken verrät diese Kursanalyse.

Cardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?

Cardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?

Die Kryptowährung Cardano (ADA) verlor in den letzten 30 Handelstagen mehr als 35 Prozent an Wert und rutschte zurück an das Augusttief. Der Bereich um 0,175 US-Dollar fungierte zuletzt über die Sommermonate als wichtige Chartzone. Um einen nachhaltigen Turnaround zu initiieren, muss der Cardano-Kurs jedoch zunächst die folgenden Widerstandsniveaus zurückerobern.

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