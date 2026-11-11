Bei milliardenschweren Börsengängen bleiben Privatanleger oft außen vor. Doch beim Mega-IPO von Anthropic eröffnet sich ihnen nun ein ungewöhnlicher Zugangsweg.

Erst im Juni feierte SpaceX den größten Börsengang der Geschichte, nun steht mit Anthropic bereits der nächste Kandidat für einen Mega-IPO bereit. Trotz der jüngsten Korrektur bei den Tech-Werten kursiert die Bewertung des KI-Vorreiters zwischen 900 Milliarden und über einer Billion US-Dollar, was die Entwicklungsfirma hinter Claude in die Nähe der zwanzig wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit rücken würde. Bislang war es für Privatanleger jedoch fast unmöglich, am rasanten Wachstum des wichtigsten Rivalen von OpenAI zu partizipieren. Seit gestern gibt es nun eine besondere Möglichkeit, wie sich Krypto-Anleger frühzeitig für den Anthropic-Börsengang positionieren können. Wir erklären Schritt für Schritt, wie du dabei sein kannst.

Die wichtigsten Zahlen zum Anthropic-Börsengang der Superlative

Claude zählt mittlerweile zu den beliebtesten KI-Chatbots der Welt und wird eingesetzt von Millionen Privatnutzern sowie tausenden Unternehmen. Haupttreiber ist aber die agentische Programmier-Plattform Claude Code, die verantwortlich ist für einen Großteil der stark steigenden Firmenkundennachfrage von Anthropic. Laut S-1-Prospekt lag der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bei rund 33 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Über tausend Firmenkunden zahlen dabei jeweils mehr als 1 Million US-Dollar jährlich für Claude. Im Duell mit OpenAI um die KI-Marktführerschaft vervielfachte sich Anthropics Bewertung binnen weniger Monate, bei der annualisierten Umsatzrate zog man sogar vorbei.

Zudem verfügt Anthropic schon heute über diverse mehrjährige Rechenzentrums-Deals mit Amazon, Google und Microsoft. Einerseits schafft das Planungssicherheit, andererseits ist es ein Vertrauensbeweis der weltweit führenden Tech-Konzerne, die trotz einer zeitweisen Korrektur weiterhin den Ton an den Börsen angeben. Dass Anthropic trotz erhöhter Volatilität entschlossen ist, den Börsengang in den kommenden Wochen über die Bühne zu bringen, unterstreicht die wachsende Bedeutung von KI-Infrastruktur für institutionelle Investoren. Selbst am unteren Ende der diskutierten Bewertungsspannen dürfte es sich nach SpaceX um den zweitgrößten Börsengang aller Zeiten handeln.

So funktioniert der Anthropic-Zugang auf Kraken

Historisch liefen Zuteilungen bei großen IPOs fast ausschließlich über institutionelle Investoren, bei Anthropics letzten privaten Runden beispielsweise Altimeter, Sequoia, Coatue und Dragoneer. Dagegen kamen Privatanleger meist erst beim Handelsstart zum Zug – und das nicht selten mit einem deutlichen Aufschlag zum Ausgabepreis. Die bereits 2011 gegründete und MiCA-lizenzierte Krypto-Börse Kraken löst dieses Problem, indem sie über xStocks einen Anthropic-Zugang zum Angebotspreis zzgl. 5 Prozent Spread ermöglicht, unmittelbar parallel zu den institutionellen Zeichnern. Nach SpaceX, Bending Spoons und Jersey Mike’s ist es bereits der vierte IPO-Zugang dieser Art auf Kraken, sodass sich das Format erfolgreich etabliert hat.

Technisch läuft der Prozess über ANTx, die tokenisierte Variante der Aktie. Nutzer erhalten keinen direkten Anteilsbesitz, aber Preis-Exposure. Das eingesetzte Guthaben wird während des Zeichnungsfensters zunächst nur reserviert und lässt sich bis zum Fensterschluss bei Kraken anpassen oder ganz stornieren. Über die Zuteilung entscheiden letztlich die Konsortialbanken, weshalb sie bei hoher Nachfrage anteilig oder ganz ausbleiben kann. Wird die Order bedient, landet ANTx direkt am Tag der Anthropic-Erstnotiz im bestehenden Kraken-Konto und ist sofort rund um die Uhr handelbar, ohne Haltefrist. Verfügbar in der EEA und den meisten übrigen Regionen weltweit.

Alle Risiken und Fakten im Überblick

ANTx bildet ausschließlich die Kursentwicklung der zugrunde liegenden Aktie ab, Stimmrechte oder Ansprüche auf Dividenden sind damit ausgeschlossen. Nach der Erstnotiz kann der Wert ebenso steigen wie fallen, eingesetztes Kapital ist grundsätzlich im Risiko – wie bei jedem Investment mit direktem Kursbezug. Sollte die Skepsis gegenüber der Nachhaltigkeit des KI-Booms zunehmen, könnte das auch die Bewertung von Anthropic nach dem Börsenstart belasten. Setzt sich dagegen die langfristige Überzeugung von der Bedeutung generativer KI durch, zählt Anthropic zu den Kandidaten, die davon besonders profitieren könnten, neben etablierten Tech-Größen wie Nvidia.

Viel Zeit bleibt Anlegern allerdings nicht mehr. Das Zeichnungsfenster läuft noch bis zum 18. November, 17 Uhr UTC, danach werden keine neuen Anfragen mehr angenommen. Es lohnt sich daher, das eigene Kraken-Konto frühzeitig einzurichten und zu verifizieren, denn erst danach lässt sich die Interessensbekundung für ANTx in wenigen Schritten abgeben. Zum Fensterschluss bleibt außerdem Spielraum, den Betrag oder die Order noch anzupassen oder ganz zurückzuziehen. Wird die Order am Ende erfolgreich bedient, landet dein ANTx voraussichtlich am 19. November im Kraken-Konto, dem aktuell geplanten Tag der Erstnotiz. Risikobewusste Krypto-Nutzer erhalten damit die seltene Gelegenheit, direkt bei einem der spannendsten KI-Börsengänge der Geschichte dabei zu sein.

Weitere Informationen findet ihr auch im Brandhub von Kraken.

Disclaimer: IPO xStocks sind tokenisierte Wertpapiere, die ausschließlich Preis-Exposure bieten, kein direktes Eigentum. Die Zuteilung wird nicht von xStocks oder Kraken bestimmt und kann vollständig, teilweise oder gar nicht erfolgen; sie ist nicht garantiert, nicht zugeteiltes Guthaben wird zurückerstattet. Nicht verfügbar in den USA oder für US-Personen, sowie in Großbritannien, Kanada oder Australien. Kapital ist im Risiko. Geografische Einschränkungen gelten. Enthält einen Spread von 5 Prozent.

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