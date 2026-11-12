Fast alle großen Namen der Wall Street haben abgewunken. Übrig bleiben vor allem Krypto-Firmen und eine Reihe von ETFs.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… OKXICE, die neue Krypto-Börse, startet am 23. November mit tokenisierten Aktien und ETFs. â³

67 große US-Konzerne lehnten die Teilnahme ab, nur 10 Prozent unterstützen das Vorhaben.

Der Handel erfolgt über Liquiditätspools und eine Ethereum-Layer-2-Blockchain.

Zugang ist zunächst nur für US-Kunden mit identifizierter Wallet möglich.

Nach zahlreichen Absagen großer US-Konzerne steht der neue Blockchain-Handelsplatz OKXICE kurz vor dem Start. Das Gemeinschaftsunternehmen der Krypto-Börse OKX und der New York Stock Exchange-Mutter Intercontinental Exchange hat mit dem 23. November jetzt erstmals einen konkreten Termin genannt, ab dem Anleger dort tokenisierte Aktien und börsengehandelte Fonds rund um die Uhr handeln können.

Coinbase, Circle und Strategy sind zum Start dabei

Zum Handelsstart sind mehr als 70 Wertpapiere vorgesehen, unter denen sich bei Einzelaktien vor allem Firmen mit Krypto-Bezug wie Coinbase und Circle oder auch Robinhood und Strategy befinden. Die meisten Unternehmen aus dem traditionellen Finanzsystem hatten dagegen Einspruch gegen die Tokenisierung ihrer Aktien eingelegt und sind somit nicht Teil des Angebots auf OKXICE. Insgesamt widersprachen 56 von ursprünglich 62 ausgewählten Konzernen dem Vorhaben, womit nur zehn Prozent übrig geblieben sind. Das hat zur Folge, dass nun mit 84 Prozent der größte Teil des Angebots aus ETFs des Vermögensverwalters Direxion besteht.

Real shares, backed 1:1, held in your own wallet and tradeable 24/7.



The OKXICE Tokenized Securities Venue is bringing America’s capital markets onchain on November 23.



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So funktioniert der neue Blockchain-Handel

Anders als bei herkömmlichen Aktienbörsen werden die Wertpapiere über Liquiditätspools auf Basis von Uniswap v4 gehandelt. Außerdem erfolgt die technische Abwicklung auf X Layer, einer Ethereum-Layer-2-Blockchain der Krypto-Börse OKX und für die Tokenisierung ist der Finanzdienstleister Securitize verantwortlich. Jeder Token soll dabei durch eine hinterlegte US-Aktie gedeckt sein und Anleger erhalten zudem Ansprüche auf die wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorteile wie Dividenden oder Stimmrechte. Der Zugang beschränkt sich jedoch zunächst auf Kunden aus den USA, die sich zur erforderlichen Wallet-Einrichtung identifizieren müssen.