App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Handelsstart mit Hindernissen 

NYSE-Mutter startet Krypto-Börse – und 67 Konzerne sagen nein

Fast alle großen Namen der Wall Street haben abgewunken. Übrig bleiben vor allem Krypto-Firmen und eine Reihe von ETFs.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
New Yorker Börse von innen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Viele große US-Konzerne wollen ihre Aktien nicht tokenisiert sehen

Nach zahlreichen Absagen großer US-Konzerne steht der neue Blockchain-Handelsplatz OKXICE kurz vor dem Start. Das Gemeinschaftsunternehmen der Krypto-Börse OKX und der New York Stock Exchange-Mutter Intercontinental Exchange hat mit dem 23. November jetzt erstmals einen konkreten Termin genannt, ab dem Anleger dort tokenisierte Aktien und börsengehandelte Fonds rund um die Uhr handeln können.

Coinbase, Circle und Strategy sind zum Start dabei

Zum Handelsstart sind mehr als 70 Wertpapiere vorgesehen, unter denen sich bei Einzelaktien vor allem Firmen mit Krypto-Bezug wie Coinbase und Circle oder auch Robinhood und Strategy befinden. Die meisten Unternehmen aus dem traditionellen Finanzsystem hatten dagegen Einspruch gegen die Tokenisierung ihrer Aktien eingelegt und sind somit nicht Teil des Angebots auf OKXICE. Insgesamt widersprachen 56 von ursprünglich 62 ausgewählten Konzernen dem Vorhaben, womit nur zehn Prozent übrig geblieben sind. Das hat zur Folge, dass nun mit 84 Prozent der größte Teil des Angebots aus ETFs des Vermögensverwalters Direxion besteht.

So funktioniert der neue Blockchain-Handel

Anders als bei herkömmlichen Aktienbörsen werden die Wertpapiere über Liquiditätspools auf Basis von Uniswap v4 gehandelt. Außerdem erfolgt die technische Abwicklung auf X Layer, einer Ethereum-Layer-2-Blockchain der Krypto-Börse OKX und für die Tokenisierung ist der Finanzdienstleister Securitize verantwortlich. Jeder Token soll dabei durch eine hinterlegte US-Aktie gedeckt sein und Anleger erhalten zudem Ansprüche auf die wirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorteile wie Dividenden oder Stimmrechte. Der Zugang beschränkt sich jedoch zunächst auf Kunden aus den USA, die sich zur erforderlichen Wallet-Einrichtung identifizieren müssen.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
RenditechancenStaking als Rendite-Turbo: Diese Kryptowährungen könnten sich richtig lohnen
Goldene Bitcoin-Münze auf einer dunklen Computerplatine mit leuchtenden orangen Lichtern
Was die Blockchain verrätBitcoin viel zu billig? Was sagen die On-Chain Daten
Eine Münze der Kryptowährung Cardano vor einem blau gefärbten Kurschart als Hintergrund
KursanalyseCardano an wichtiger Unterstützung – droht ADA der nächste Kursrutsch?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Gram (prev. Toncoin)
1,13
4.26%
Figure Heloc
0,958994
2.51%
JUST
0,131863
1.45%
MemeCore
0,728668
1.05%
Bitway
0,923843
0.31%
XDC Network
0,026468
0.31%
Falcon USD
0,896872
0.13%
Ondo US Dollar Yield
1,04
0.10%
USDD
0,900342
0.07%
Usual USD
0,899737
0.05%
Pepe
0,000004
-12.74%
Quant
146,99
-10.41%
Ethena
0,125140
-10.15%
NEAR Protocol
3,08
-9.46%
Arbitrum
0,132123
-9.22%
Stacks
0,262984
-8.46%
Lighter
2,81
-8.31%
Aave
102,67
-8.08%
Dash
36,65
-8.06%
Uniswap
5,43
-7.93%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren