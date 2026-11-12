Das Krypto-Urgestein Adam Back bleibt bullish und wettet auf einen starken Bitcoin-Kursanstieg. Warum die Rolle als digitales Gold dafür wichtig ist.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Adam Back, Bitcoin-Veteran und CEO von Blockstream, äußert sich optimistisch über die Zukunft von Bitcoin. â³

Er sieht den aktuellen Markt als frühe Phase eines Bullenmarkts und prognostiziert einen Bitcoin-Kurs von 1 Million US-Dollar bis 2028. â³

Back betont die Vorteile von Bitcoin gegenüber Gold und erwartet signifikante Investitionen durch institutionelle Anleger.

Der Bitcoin-Kurs liegt derzeit bei etwa 74.400 US-Dollar, was eine erhebliche Steigerung erforderlich macht. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Adam Back, Bitcoin-Veteran, CEO von Blockstream und Erfinder von Hashcash, spricht in einem Interview mit CNBC über die Zukunft der ältesten Kryptowährung. In der aktuellen Seitwärtsbewegung sieht er keinen Grund zur Sorge und hält an seiner bullishen Prognose bis 2028 fest.

Auf die Frage, warum sich der Bitcoin-Kurs in den vergangenen fünf Jahren kaum bewegt hat, antwortet Back gelassen. Der Optimismus rund um institutionelle Adoption und den ETF-Markt sei verfrüht gewesen. Er geht davon aus, dass über das sogenannte “Managed Money”, also Mutual Funds und Modellportfolios, noch viel Kapital in den Markt fließen wird: “95 Prozent oder mehr” der Investitionen in diesem Bereich würden noch kommen. Das Hoch von rund 69.000 US-Dollar vor fünf Jahren sei ein Zyklus-Top gewesen, aktuell komme der Markt dagegen aus einem Tief. Den jetzigen Zeitpunkt sieht Back als “early innings of a bull market”, also als frühe Phase eines Bullenmarkts.

Ist Bitcoin das bessere Gold?

Back beschreibt die Kryptowährung als eine Art verbessertes Gold. Die Knappheit sei mathematisch garantiert und beruhe auf einem physischen Faktor, dem Proof of Work. Gegenüber Gold sei Bitcoin überlegen, da es sich online und dabei günstig versenden lasse, zudem leicht handelbar und hochliquide sei. “In einer ungewissen Welt gibt es dort doch eine gewisse Gewissheit”, so Back.

Aus diesen Gründen sieht Back Bitcoin bis 2028 bei einer Million US-Dollar. Seiner Überzeugung verleiht er mit einer persönlichen Wette Nachdruck, die er bereits im Frühjahr in einer Diskussion auf X eingegangen war und im CNBC-Interview nun bekräftigt. Bitcoin werde die Million “bis zum Ende des Zyklus, also später im Jahr 2028” erreichen. Zum Zeitpunkt des Interviews notierte Bitcoin bei rund 74.400 US-Dollar. Um die Million zu erreichen, müsste sich der Kurs also mehr als verdreizehnfachen.