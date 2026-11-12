Nur an vier der letzten 30 Handelstage flossen neue Gelder in die Ethereum-ETFs. Und die Inflationsdaten machen wenig Hoffnung.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ethereum fällt unter 2.000 US-Dollar und verzeichnet einen Rückgang von über 30 Prozent. â³

Institutionelle Anleger ziehen Millionen aus Ethereum-ETFs ab, während gehebelte Positionen stark liquidiert werden.

Die zweitgrößte Kryptowährung setzt ihren Anfang Oktober eingeleiteten Abverkauf fort und ist unter die Marke von 2.000 US-Dollar gefallen. In den letzten sechs Wochen hat Ether damit gut 30 Prozent an Wert eingebüßt. Der Kursrückgang trifft auf anhaltende Kapitalabflüsse aus amerikanischen Ethereum-Fonds und Millionenverluste bei gehebelten Positionen.

Fast 524 Millionen Dollar verlassen Ethereum-ETFs

Am gestrigen Mittwoch zogen institutionelle Anleger noch 144,8 Millionen US-Dollar aus den Ethereum-ETFs ab, von denen der größte Teil mit 129,8 Millionen US-Dollar auf den iShares Ethereum Trust ETHA von BlackRock entfiel. Insgesamt ist das bereits der fünfte Handelstag in Folge, an dem die Fonds ein negatives Saldo vorzuweisen haben und ihre Abflüsse summieren sich seit dem 5. November auf knapp 524 Millionen US-Dollar. Mit Blick auf die vergangenen 30 Handelstage fällt die Bilanz sogar noch einmal deutlich stärker aus. Nur an vier Tagen kam es zu Nettozuflüssen und insgesamt verloren die Produkte in diesem Zeitraum 2,3 Milliarden US-Dollar.

Millionenverluste bei gehebelten Ethereum-Positionen

Auch am Terminmarkt hinterlässt der Kursrückgang seine Spuren und liquidierte innerhalb von 24 Stunden gehebelte Ether-Positionen von 100 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 82 Prozent auf Long-Positionen, mit denen Anleger auf einen steigenden ETH-Kurs gesetzt hatten. Dazu kommt noch, dass die jüngsten US-Inflationsdaten den Krypto-Markt weiter beschäftigen. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat an und die Kerninflation liegt mit 0,3 Prozent ebenfalls über dem Vormonatsniveau. Die anhaltende Inflation könnte die US-Notenbank dazu bewegen, mit weiteren Zinssenkungen länger zu warten, was einen zusätzlichen Belastungsfaktor für risikoreiche Anlageklassen wie Ethereum darstellt.