Der US-Kongress verjüngt sich nach den Wahlen im Durchschnitt um vierzehn Jahre. Ein Krypto-Experte erklärt, warum Bitcoin, Ethereum und Co. davon profitieren dürften – während auf Trump-nahe Projekte schwere Zeiten zukommen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitwise-Experte Matt Hougan sieht trotz politischer Veränderungen Kaufchancen für Krypto-Anleger. â³

Jüngere Abgeordnete im Kongress könnten die Krypto-Regulierung positiv beeinflussen. â³

Die demografische Entwicklung spielt eine entscheidende Rolle für die Krypto-Adoption.

Langfristige Fundamentaldaten der Branche bleiben stabil, trotz kurzfristiger Volatilität. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgt seit vergangener Woche für Verunsicherung am Krypto-Markt. Vor allem die absehbare Berufung der langjährigen Bitcoin-Kritikerin Elizabeth Warren an die Spitze des Bankenausschusses im Senat lässt Anleger wenig Gutes hoffen. “Man könnte meinen, das bedeute eine Katastrophe für Krypto”, äußert sich Matt Hougan in der neuen Ausgabe seines Bitwise-CIO-Memos, um dann angesichts der blauen Welle unerwartet optimistisch umzuschwenken: “Tatsächlich dürfte jeder wahlbedingte Rücksetzer meiner Ansicht nach eine Kaufchance sein.” Machen sich Krypto-Investoren derzeit unnötig Sorgen?

Zwar prognostiziert auch Hougan in den kommenden Wochen eine erhöhte Volatilität, aber das langfristige Fundament der Branche sei durch die Midterms keineswegs gefährdet. Trotz der verschobenen Mehrheitsverhältnisse zwischen Demokraten und Republikanern bleibe die parlamentarische Unterstützung für digitale Vermögenswerte stabil. Daten von Stand With Crypto zeigen etwa, dass dem künftigen Senat 51 Abgeordnete mit einer positiven Bewertung für Krypto-Themen angehören, verglichen mit 52 im vorherigen Kongress. Im Repräsentantenhaus stehen bereits 241 Krypto-freundliche Mitglieder einer Gesamtzahl von 425 Abgeordneten gegenüber.

“Mit anderen Worten: Der Kongress wurde blau, aber er wurde auch weniger grau”, erklärt der Krypto-Experte die Kontinuität mit einem Verweis auf den tiefgreifenden Generationenwechsel im Hintergrund. Die neu gewählten Senatoren sind im Schnitt 14 Jahre jünger als ihre Vorgänger, wobei sich die Zahl der Senatoren unter 50 Jahren nahezu verdoppelte. Außerdem ziehen mindestens 94 Abgeordnete aus der Generation Z oder den Millennials ins Repräsentantenhaus ein.

Demografie ist für die Krypto-Adoption wichtiger als Wahlergebnisse

Laut dem Bitwise-Manager bestimmt diese neue Altersstruktur maßgeblich die künftige Regulierung, weil jüngere Generationen mit digitalen Technologien aufgewachsen sind. Eine aktuelle Umfrage von Charles Schwab zeige, dass 33 Prozent der Millennials Kryptowährungen besitzen, wohingegen der Anteil bei den Babyboomern nur bei acht Prozent liegt. Exemplarisch nennt Hougan den 37-jährigen Demokraten James Talarico aus Texas, der als jüngster Senator in den Kongress einzieht und auf Bundesstaatsebene bereits zweimal für eine strategische Bitcoin-Reserve stimmte – ein Projekt, dass üblicherweise mit Donald Trump und den Republikanern verbunden wird.

Congress turned blue. It also turned less grey. Incoming senators are 14 years younger on average, and the number under 50 nearly doubled.



Millennials own crypto at 4x the rate of boomers. What does that mean for crypto?



This week’s CIO Memo from @Matt_Hougan explains. pic.twitter.com/PhAVJUprK2 — Bitwise (@Bitwise) November 11, 2026

“Wie man so schön sagt, Demografie ist Schicksal”, so das Fazit des Bitwise-CIOs zur künftigen Richtung der Krypto-Politik. Auf Trump-nahe Projekte wie World Liberty Financial und Prognosemärkte könnten durchaus Herausforderungen zukommen, aber Kernbereiche wie Bitcoin, Stablecoins oder Tokenisierung dürften aufgrund des Generationenwechsels dauerhaft auf Kurs bleiben.

Ähnlich gelassen drückte sich CoinShares-Analyst James Butterfill in einer BTC-ECHO vorliegenden Pressemitteilung aus: “Die Wahl selbst war nie der maßgebliche Einflussfaktor. Realrenditen, Dollarliquidität und die Nachfrage nach börsengehandelten Anlageprodukten sind wichtiger”. Für den Bitcoin-Kurs bleibe der mittelfristige Ausblick daher weitgehend unverändert. Somit gilt womöglich auch am Krypto-Markt die alte Weisheit, dass politische Börsen kurze Beine haben – was Anleger nach den US-Midterms verunsichert, könnte in wenigen Monaten bereits vollständig vergessen sein.