Für Krypto-Anleger klang es nach der erhofften Nachricht: Die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil geplante Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist soll wohl doch nicht kommen. Gewinne aus Bitcoin und Co. wären damit auch künftig nach einem Jahr steuerfrei. Doch verschoben ist nicht aufgehoben – ist die Reform wirklich vom Tisch? BTC-ECHO hat beim Bundesfinanzministerium (BMF) nachgefragt. Das ist der Stand der Dinge.
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