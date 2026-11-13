Ein Medienbericht ließ Krypto-Anleger hoffen – jetzt hat sich das Finanzministerium gegenüber BTC-ECHO geäußert. Was die Antwort für die Bitcoin-Haltefrist bedeutet und warum der Zeitplan trotzdem wackelt.

Bitcoin-Haltefrist gerettet? “Ich würde mich noch nicht zu früh freuen”

Bitcoin-Haltefrist gerettet? “Ich würde mich noch nicht zu früh freuen”

Für Krypto-Anleger klang es nach der erhofften Nachricht: Die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil geplante Abschaffung der Bitcoin-Haltefrist soll wohl doch nicht kommen. Gewinne aus Bitcoin und Co. wären damit auch künftig nach einem Jahr steuerfrei. Doch verschoben ist nicht aufgehoben – ist die Reform wirklich vom Tisch? BTC-ECHO hat beim Bundesfinanzministerium (BMF) nachgefragt. Das ist der Stand der Dinge.

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