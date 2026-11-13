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Erste Zweifel 

Nach SEC-Meldung: XRP-Treasury-Aktie Evernorth korrigiert um 50 Prozent

Die XRP-Treasury-Firma Evernorth büßt innerhalb von nur zwei Wochen fast die Hälfte ihres Wertes ein. Weshalb ein SEC-Prospekt neue Verkaufsängste weckt und die Ripple-Indexfonds keine Hilfe sind.

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Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Evernorth will das Strategy von XRP werden – nun gibt es erste Zweifel

Die Aktie der von Ripple unterstützten XRP-Treasury-Firma Evernorth Holdings erlebt wenige Wochen nach ihrer Nasdaq-Notierung heftige Turbulenzen und verliert zeitweise die Hälfte ihres Wertes. Am Dienstag fiel der XRPN-Kurs auf ein Wochentief von 7,96 US-Dollar, konnte sich zum gestrigen Börsenschluss aber leicht auf 8,97 US-Dollar erholen. Trotz dieser Gegenbewegung notiert die Aktie weiterhin rund zwölf Prozent niedriger als in der Vorwoche. Ursache der Verunsicherung am Markt ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichter Prospekt, der bestehenden Anteilseignern einen potenziellen Wiederverkauf von bis zu 73,7 Millionen Aktien der Klasse A ermöglicht.

Evernorth-Aktionäre befürchten Verwässerung

In den Unterlagen tauchen namhafte Akteure auf, darunter Arrington XRP Capital als größter Einzelhalter sowie Ripple Labs und mehrere Unternehmen der japanischen SBI-Gruppe. Die bloße Registrierung belegt allerdings weder bereits erfolgte Verkäufe, noch fluten die Papiere sofort den freien Markt. Tatsächlich ist bislang nur ein Bruchteil der gelisteten Titel als Klasse-A-Aktien ausgegeben, während der Großteil erst durch künftige Umwandlungen oder die Ausübung von Optionsscheinen entsteht. Zudem unterliegen die Bestände von Ripple und Arrington vertraglichen Sperrfristen von rund sechs Monaten seit dem Unternehmenszusammenschluss im Oktober.

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Evernorth startete vor einem Monat mit rund 473 Millionen XRP in der Bilanz an der Nasdaq, um traditionellen Börsenanlegern einen regulierten Zugang zum Ripple-Coin zu bieten. Neben den Schwankungen des XRP-Kurses tragen Aktionäre aber auch strukturelle Risiken wie mögliche Kapitalverwässerungen. Eine separate Finanzierungsvereinbarung mit dem Finanzdienstleister Cantor erlaubt es dem Konzern, über fünf Millionen neue Aktien mit einem Abschlag zum Marktpreis auszugeben, um weitere XRP-Käufe zu finanzieren.

Darüber hinaus belasten die jüngste Kapitalabflüsse bei Ripple-Indexfonds derzeit sowohl die zugrundeliegende Kryptowährung als auch die Evernorth-Aktie. In der laufenden Handelswoche verzeichneten die Produkte von Bitwise, Canary und Co. Nettoabflüsse in Höhe von rund 18 Millionen US-Dollar.

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