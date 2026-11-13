Allein der Konzernumbau kostete Gemini mehr, als der Verkauf einbringen dürfte. Erste Hinweise lieferte eine Stellenanzeige.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Winklevoss-Zwillinge verkaufen ihre Krypto-Börse Gemini in Europa und Großbritannien. â³

Käufer ist das Unternehmen KAST aus Singapur, das Stablecoin-Dienste anbietet. â³

Gründe für den Verkauf sind hohe Betriebskosten und geringe Nachfrage.

Gemini plant, sich künftig auf die USA und Singapur zu konzentrieren.

Ihr Streit mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg machte die Winklevoss-Zwillinge berühmt und anschließend steckten sie ihr Geld in die Krypto-Branche. Jetzt soll ihre Börse Gemini das Geschäft in Europa und Großbritannien für weniger als zehn Millionen US-Dollar verkauft haben.

Europa-Geschäft soll an Stablecoin-Anbieter gehen

Als Käufer nennt eine mit dem Vorgang vertraute Person das Unternehmen KAST aus Singapur, welches Stablecoin-Konten und Zahlungskarten anbietet. Erste Hinweise auf die Übernahme gab es bereits im September, als KAST per Stellenanzeige einen Europa-Chef suchte, der auch die Eingliederung der britischen und europäischen Gemini-Gesellschaften sowie die Übernahme bisheriger Mitarbeiter begleiten sollte. Außerdem gehörten die erforderlichen Genehmigungen beim Eigentümerwechsel zum Aufgabenbereich der gesuchten Stelle.

Warum die Winklevoss-Brüder Europa verlassen

Dass sich die Krypto-Börse ihre Geschäftsaktivitäten in Europa sowie Großbritannien und Australien einstellen würden, hatten die Brüder Cameron und Tyler schon im Februar ankündigt. Als Gründe für die Entscheidung nannten sie damals die hohen Betriebskosten und eine zu geringe Nachfrage, die den Aufwand nicht mehr rechtfertigen. Seit dem 6. April sind entsprechend auch alle Kundenkonten geschlossen und der Handel vollständig eingestellt.

Die Entscheidung war dabei Teil einer umfassenden Umstrukturierung, bei der Gemini weltweit bis zu 200 Arbeitsplätze streichen wollte, was einem Viertel der damaligen Belegschaft entsprach. Allein die Kosten für den Umbau bezifferte der Konzern auf elf Millionen US-Dollar und künftig möchte sich die Krypto-Börse auf die USA und Singapur konzentrieren. Später sollen dann weitere Geschäftsfelder erschlossen werden. Für KAST könnte sich die Übernahme hingegen als Gelegenheit erweisen, schneller in Europa zu wachsen. Dafür hatte der Stablecoin-Anbieter erst im März etwa 80 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt.