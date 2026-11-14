Das Handelsgeschäft der Krypto-Börse schrumpft deutlich. Die Antwort darauf besteht unter anderem aus tokenisierten Aktien und künstlicher Intelligenz.

Kraken verdient zwei Drittel weniger und sucht neue Geschäftsfelder

Kraken verdient zwei Drittel weniger und sucht neue Geschäftsfelder

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Kraken-Mutter Payward verzeichnete im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten Ergebnisses um rund zwei Drittel. â³

Das Handelsvolumen fiel um 30 Prozent im Jahresvergleich, zeigt jedoch eine Erholung zum Vorquartal.

Payward plant die Einführung neuer Geschäftsfelder, darunter Prognosemärkte und tokenisierte Aktien. â³

Künstliche Intelligenz wird ebenfalls integriert, um personalisierte Finanzplanung zu ermöglichen. â³

Die Kraken-Mutter Payward hat im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis von 60 Millionen US-Dollar erzielt. Gegenüber dem Vorjahreswert von 178,6 Millionen entspricht das einem Rückgang um rund zwei Drittel. Verglichen mit dem zweiten Quartal, als es 23 Millionen waren, ging es allerdings deutlich nach oben.

Ein gleiches Muster zeigt sich auch im Handelsvolumen, denn Kunden bewegten 353 Milliarden US-Dollar über die Plattformen des Unternehmens. Das entspricht 30 Prozent weniger als vor einem Jahr, aber 22 Prozent mehr als im Vorquartal. Richtet man den Blick auf die Kundenstamm fällt die Bilanz positiver aus, denn zum Ende des Quartals zählte Payward 7,1 Millionen finanzierte Konten.

Die Antwort heißt Diversifikation

Payward will künftig Prognosemärkte für US-Kunden anbieten, nannte jedoch bisher keinen Starttermin. Hinzu kommen unbefristete Terminkontrakte auf Aktien über eine eigene regulierte Börse samt Abwicklungsstelle. Auch der Bereich tokenisierter Aktien wächst, das Angebot xStocks überschritt im Oktober die Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Geplant ist außerdem eine Plattform, über die private Unternehmen Anteile direkt auf der Blockchain ausgeben können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf künstlicher Intelligenz. In der US-App können Kunden bereits per Chat handeln und staken. Als Nächstes soll ein eigener KI-Agent für die persönliche Finanzplanung folgen, der sich an vom Kunden gesetzte Grenzen hält und jede Transaktion einzeln zur Freigabe vorlegt.

Ob die neuen Geschäftsfelder den Rückgang im Handel auffangen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen. Fest steht, dass Kraken damit deutlich breiter aufgestellt ist als noch vor einem Jahr.