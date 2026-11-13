Zum dritten Mal in Folge steigen die US-Kernpreise um 0,3 Prozent. Die Fed antwortet mit harten Tönen, und Bitcoin verliert binnen einer Woche gut vier Prozent. Was müsste passieren, damit sich das Blatt wendet?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die US-Notenbank Fed plant möglicherweise eine weitere Zinserhöhung im Dezember. â³

Bitcoin und Gold fallen, während der Dollar an Wert gewinnt. â³

Liquidationen im Krypto-Markt belasten Bitcoin-Kurs erheblich. â³

Der PCE-Index am 25. November könnte entscheidend für die Zinsstrategie der Fed sein. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins im September auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, doch die Inflation gibt nicht nach. Die Kernrate stieg im Oktober zum dritten Mal in Folge um 0,3 Prozent, erwartet worden waren 0,2. Fed-Gouverneur Christopher Waller will deshalb im Dezember eine weitere Erhöhung um 50 Basispunkte erwägen. Der Dollar steigt, Gold und Staatsanleihen fallen. Und auch der Bitcoin-Kurs geriet ordentlich unter die Räder.

Erhöhung im September reicht der Fed nicht

Seit August kennt die Kerninflation in den USA nur eine Zahl: 0,3 Prozent pro Monat. Die Kernrate klammert die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel aus und zeigt deshalb verlässlicher, wie fest sich die Inflation verankert hat. Aufs Jahr hochgerechnet entspricht ihr Tempo rund 3,7 Prozent und damit fast dem Doppelten des Ziels der Federal Reserve. Erwartet worden waren 0,2 Prozent, und auch die Gesamtrate lag mit 0,4 Prozent über den Prognosen.

Wie ernst die Notenbank das nimmt, machte Fed-Gouverneur Christopher Waller noch am selben Tag deutlich. Im Dezember sollte eine Erhöhung um 50 Basispunkte erwogen werden, also um einen halben Prozentpunkt. Erst im September hatte die Fed den Leitzins auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Wie schnell die Terminmärkte reagiert haben, zeigt das FedWatch-Tool der Börse CME, das aus Zinsfutures Wahrscheinlichkeiten für die nächste Fed-Entscheidung errechnet.

Eine Zinspause preist niemand mehr ein, 13 Prozent entfallen auf einen halben Prozentpunkt | Quelle: CME Group

Vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit für einen halben Prozentpunkt noch bei null, inzwischen schwankt sie zwischen elf und 15 Prozent. Einen Viertelpunkt halten die Märkte mit rund 87 Prozent für nahezu sicher. Die deutlichsten Spuren hat diese Neubewertung am Anleihemarkt hinterlassen.

US-Renditen springen zurück über fünf Prozent

Gut einen Monat lang sah es so aus, als hätte der US-Anleihemarkt das Schlimmste hinter sich. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, also die jährliche Verzinsung gemessen am aktuellen Kurs, war von ihrem Jahreshoch bei 5,31 Prozent Anfang Oktober auf 4,84 Prozent gesunken. Höhere Leitzinsen drücken die Kurse bestehender Anleihen und heben spiegelbildlich ihre Rendite, und in dieser Woche drehte die Bewegung wieder nach oben.

Nach dem Rücksetzer unter fünf Prozent zieht die Rendite binnen einer Woche wieder an | Quelle: CNBC

Seit Donnerstag rentiert die zehnjährige Anleihe wieder über fünf Prozent und damit so hoch wie seit drei Wochen nicht mehr. Noch empfindlicher reagierte die 30-jährige Anleihe. Bei der Auktion neuer Papiere am Donnerstag lag ihre Rendite bei 5,441 Prozent, und die Nachfrage war so schwach wie seit Juni nicht mehr.

Doch auch der Forex Markt wurde nicht verschont. Der Dollar-Index DXY, der die US-Währung gegen sechs wichtige Währungen misst, stieg bis Freitagmorgen auf 103,18 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2025. Gold bekam die Kehrseite zu spüren und fiel am Donnerstag mit 3.874 US-Dollar je Feinunze auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. Das Edelmetall wirft wie auch Bitcoin keine Zinsen ab und konkurriert mit Staatsanleihen, die derzeit mehr als fünf Prozent bieten. Bitcoin traf diese Mischung aus teurem Geld und starkem Dollar mit etwas Verzögerung, dafür aber umso heftiger.

Liquidationen schicken Bitcoin auf Talfahrt

Erstaunlich robust steckte Bitcoin die Inflationsdaten zunächst weg. Das Mutterschiff aller Kryptowährungen gab nur leicht nach und pendelte um 74.000 US-Dollar, als hätte die Zinsdebatte mit ihm wenig zu tun. Erst der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang brachte zusätzliche Unruhe an die Börsen, und in der Nacht zum Freitag rutschte Bitcoin zeitweise bis auf 67.922 US-Dollar. Den Ausschlag gaben Liquidationen, also Zwangsschließungen von Positionen, die mit geliehenem Geld auf steigende Kurse setzten.

BREAKING: Bitcoin falls below $69,000 and ETH nears $1,900 as selling pressure accelerates in crypto.



Crypto markets have now lost -$150 billion in 48 hours. pic.twitter.com/29QW0khxOh — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 13, 2026

Binnen 24 Stunden summierten sich diese Zwangsverkäufe auf 1,3 bis 1,6 Milliarden US-Dollar, und jeder Verkauf löste die nächsten aus. Der Fear & Greed Index, der die Stimmung am Krypto-Markt misst, fiel auf 20 und damit auf den tiefsten Wert seit Juli.

Den Ton dieser Woche hat die Kerninflation gesetzt, und an ihr hängt auch, wann Bitcoin wieder Halt findet. Solange sie bei 0,3 Prozent pro Monat verharrt, bleibt die Fed auf Erhöhungskurs. Zusätzlich hält der Ölpreis die Inflationssorgen wach, der mit rund 88,50 US-Dollar je Barrel der Sorte WTI fast die Hälfte über dem Vorjahr liegt.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf ist der PCE-Index am 25. November, das bevorzugte Inflationsmaß der Notenbank. Eine Kernrate unter 0,3 Prozent würde den halben Prozentpunkt vom Tisch nehmen und den Anstieg von Renditen und Dollar bremsen. Etwas Entlastung kommt aus dem Krypto-Markt selbst, denn die Liquidationen haben viel geliehenes Geld herausgedrückt. Am 8. und 9. Dezember entscheidet die Fed schließlich über den Leitzins und damit auch darüber, wie viel Gegenwind Bitcoin zum Jahresende bekommt.