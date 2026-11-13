Strategy-CEO kritisiert MSCI scharf – und spielt Ausschluss herunter

Nach dem Ausschluss von Strategy aus den MSCI-Indizes geht CEO Phong Le zum Gegenangriff über. Er wirft dem Indexanbieter eine Kampagne gegen Bitcoin vor.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Strategy-CEO Phong Le äußert sich zum MSCI-Ausschluss und sieht die Folgen als gering an. â³

Er kritisiert MSCI für eine angebliche Kampagne gegen digitale Vermögenswerte.

Le verweist auf makroökonomische Faktoren für den Kursrückgang der Strategy-Aktie. â³

Bitcoin sieht er nicht als parteipolitisches Thema, sondern als Teil finanzieller Freiheit.

Wie schmerzlich trifft der kürzliche Rauswurf aus den wichtigen MSCI-Aktienindizes den Bitcoin-Treasury-Giganten Strategy? Dazu äußerte sich nun CEO Phong Le in einem Interview. Seiner Einschätzung nach dürften die Folgen überschaubar bleiben. Nur ein geringer Teil der Aktien stünde überhaupt mit den MSCI-Indizes in Verbindung. Die Folgen des Ausschlusses seien daher “unerheblich”, erklärt der CEO gegenüber CNBC.

Für ihn steht fest: “MSCI führt seit mehreren Jahren eine Kampagne gegen digitale Vermögenswerte“. Er kritisiert den Finanzdienstleister im Interview scharf und unterstellt ihm, nicht mehr unabhängig zu sein. MSCI entscheide über Gewinner und Verlierer und würde somit seiner Rolle als “Independent Arbiter”, also als unabhängige Instanz, nicht mehr gerecht. Mit dem Ausschluss habe MSCI aus Sicht von Le eine klare Entscheidung getroffen: “Bitcoin ist keine Anlage, in welche die Leute investieren sollten”. Was der Strategy-CEO damit genau meint, lässt er im Interview offen.

“KI ist größer als Jensen”

Auf die Frage, warum die Strategy-Aktie in den letzten 52 Wochen um 50 Prozent gefallen ist, verweist Le auf makroökonomische Faktoren und den Kursrückgang bei Bitcoin. Auch die Ergebnisse der Midterms wären langfristig nicht wichtig, obwohl sie seiner Ansicht nach kurzfristig für Volatilität am Markt sorgen könnten. Weiterhin sei Bitcoin kein “parteipolitisches Thema” und Fragen rund um die Möglichmachung von “finanzieller Freiheit” würden ihn derzeit mehr interessieren. Die aktuellen Bemühungen der Exekutive, also der SEC und der CFTC, schätzt der Strategy-CEO im Übrigen sehr. Das Umfeld für Krypto sei derzeit gut, unabhängig davon, wer im Weißen Haus sitzt.

Im Binance-Vorfall sieht Le vor allem ein “Reputationsrisiko”. Er versichert seinerseits, dass alle Bitcoin-Bestände von Strategy bei in den USA ansässigen Verwahrern lägen. Zu dem möglichen Rücktritt des NVIDIA-CEOs Jensen Huang sagt Le, dass CEOs auch Menschen seien. Für KI sieht er im Übrigen kein Risiko. Die Technologie wäre größer als Jensen und würde weiterhin “die Welt dominieren”.