Nakamoto hat bei Kraken mehr Schulden als sie an der Börse wert ist. Eine Woche vor der ersten Rückzahlung verschafft ihr die Börse nun Aufschub.

Bitcoin-Treasury Unternehmen schuldet Kraken mehr als sie selbst wert ist

Bitcoin-Treasury Unternehmen schuldet Kraken mehr als sie selbst wert ist

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Nakamoto schuldet Kraken 165 Millionen US-Dollar in USDT, was den eigenen Marktwert übersteigt. â³

Der Kredit ist ausschließlich mit Bitcoin besichert, dessen Wert aktuell sinkt. â³

Unverpfändet bleiben 1.253 Bitcoin im Wert von etwa 86 Millionen US-Dollar. â³

Verkaufsoptionen auf 2.000 Bitcoin laufen vor Fälligkeit des Kredits aus. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Die Bitcoin-Treasury-Firma Nakamoto von Gründer David Bailey schuldet der Börse Kraken 165 Millionen US-Dollar in Form des Stablecoins USDT. An der Börse ist das Unternehmen derzeit rund 104 Millionen wert, womit die Schulden den eigenen Marktwert um gut die Hälfte übersteigen.

Die ursprünglich am 4. Dezember fälligen 60 Millionen USDT muss Nakamoto erst ein Jahr später zurückzahlen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Die restlichen 105 Millionen bleiben bis Ende Juni 2027 stehen.

Der Puffer schmilzt mit dem Kurs

Besichert ist der Kredit ausschließlich mit Bitcoin. Ende September waren 3.030 der insgesamt 4.283 Bitcoin an Kraken verpfändet. Bei einem Bitcoin-Kurs von damals 83.500 US-Dollar entsprach das einem Wert von 253 Millionen.

Aktuell sind beläuft sich der Gegenwert noch auf etwa 208 Millionen US-Dollar. Fällt der Wert unter eine festgelegte Schwelle, muss Nakamoto nachschießen oder einen Teil des Kredits tilgen. Unverpfändet bleiben derzeit rund 1.253 Bitcoin im Gegenwert von etwa 86 Millionen.

Zusätzlich rechnet Kraken künftig auch Terminkontrakte des Unternehmens auf die Sicherheiten an, darunter Verkaufsoptionen, die bei fallenden Kursen an Wert gewinnen. Ein Haken bleibt allerdings: Die entsprechenden Optionen auf 2.000 Bitcoin laufen am 25. Dezember aus, lange bevor der Kredit fällig wird. Tyler Evans, Anlagechef von Nakamoto, sprach von einer verlängerten Laufzeit, die die Sicherheitenposition widerstandsfähiger mache.