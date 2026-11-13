Die Nasdaq-Firma BTCS feiert ein Durchbruchs-Quartal. Warum die Treasury trotzdem Ether verkauft und neue Schulden macht.

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Gleichzeitig wurden 27 Millionen US-Dollar an ETH verkauft, teilweise unter dem Einstandspreis.

Schulden bei Aave belaufen sich auf 64,1 Millionen US-Dollar, mit automatischen Verkaufsrisiken.

Der Quartalsgewinn ist vor allem ein Buchgewinn; ohne diesen wären die Ergebnisse deutlich niedriger.

Die Ethereum-Treasury BTCS feiert laut der eigenen Pressemitteilung ein “breakout quarter”, also ein Quartal des Durchbruchs, mit einem Rekord-Bruttogewinn von 3,5 Millionen US-Dollar. Der aktuelle Quartalsbericht zeigt aber auch, dass die Firma in den ersten neun Monaten des Jahres rund 27 Millionen US-Dollar an ETH abgestoßen hat, um DeFi-Kredite zu bedienen – dies teilweise unter dem Einstandspreis.

Ethereum-Treasury nimmt Schulden bei Aave auf

Die Ethereum-Treasury hat im letzten Quartal zudem erneut Schulden bei Aave, einem dezentralen Liquiditätsprotokoll, aufgenommen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf 64,1 Millionen US-Dollar, wofür die Treasury 46.676 ETH bei Aave hinterlegen musste. Fällt der ETH-Kurs unter rund 1.700 US-Dollar, verkauft das Protokoll automatisch, um die Schulden zu decken. Laut Quartalsbericht können diese Verkäufe “ohne Vorwarnung” erfolgen. Rechtliche Ansprüche gegen das Protokoll hat BTCS in diesem Fall nicht.

Von einem Quartal des Durchbruchs zu sprechen, wirkt auch mit Blick auf die Kernkompetenz einer Treasury etwas beschönigend. Das Unternehmen hat kaum Cash und der Ether-Bestand ist seit dem Jahresbeginn deutlich geschrumpft. Der ausgewiesene Quartalsgewinn von 54,5 Millionen US-Dollar ist vor allem ein Buchgewinn. Ohne diesen wären die Ergebnisse laut BTCS “deutlich niedriger” ausgefallen. Sollten die ETH-Preise weiter fallen, könnte die Firma unter Druck geraten und im Zweifelsfall weitere ETH verkaufen, um den Aave-Kredit zu bedienen.

BTCS ist momentan nicht die einzige Treasury, die zu kämpfen hat. Evernorth etwa, eine XRP-Treasury, verlor innerhalb von zwei Wochen zeitweise die Hälfte ihres Börsenwerts. Mehr dazu lest ihr in diesem Artikel: Nach SEC-Meldung: XRP-Treasury-Aktie Evernorth korrigiert um 50 Prozent.