Der Krypto-Markt rutscht weiter ab. Trotz hoher Verluste sind am Terminmarkt noch zahlreiche gehebelte Positionen offen. Das birgt weiteres Abwärtspotenzial.

Bitcoin fällt auf 67.000 US-Dollar – Abverkauf könnte sich verschärfen

Bitcoin fällt auf 67.000 US-Dollar – Abverkauf könnte sich verschärfen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin fällt auf rund 67.200 US-Dollar und verzeichnet einen Wochenverlust von knapp zwölf Prozent. â³

Die Gesamtmarktkapitalisierung sinkt auf etwa 2,37 Billionen US-Dollar, während der Abwärtstrend sich verstärkt. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Abverkauf am Krypto-Markt hat auch am Samstag noch keinen Halt gefunden. Der Bitcoin-Kurs fällt auf rund 67.200 US-Dollar und verliert damit binnen einer Woche knapp zwölf Prozent. Ethereum gibt auf Wochensicht um 15 Prozent nach, Solana 16 Prozent. Die Gesamtmarktkapitalisierung rutscht auf Tagessicht um weitere 1,6 Prozent auf rund 2,37 Billionen US-Dollar.

Der Abwärtstrend hatte sich zur Wochenmitte deutlich beschleunigt. Höher als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten verstärkten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Fed, hinzu kamen weitere Abflüsse aus den Spot-Bitcoin-ETFs sowie herbe Verluste bei Technologieaktien im Zuge der Nvidia-Affäre. Liquidationen gehebelter Long-Positionen verschärften den Rückgang anschließend.

Keine Entspannung am Terminmarkt

Auch am Wochenende ist von einer größeren Bereinigung am Terminmarkt wenig zu sehen. Eine Analyse von CryptoQuant zeigt, dass das Open Interest auf mehreren Börsen über die vergangenen 30 Tage sogar gestiegen ist. Auf Binance blieb es dagegen weitgehend stabil, auf Deribit ging es leicht zurück.

Der Kursrutsch hat die Spekulation am Terminmarkt damit bislang nur teilweise gebremst. Weitere Kursverluste könnten erneut Long-Liquidationen auslösen und den Abverkauf zusätzlich beschleunigen, heißt es in der Analyse. Der Autor rechnet deshalb damit, dass das Open Interest in den kommenden Tagen weiter zurückgeht und sich der Terminmarkt damit schrittweise bereinigt.

Mit dem Rückgang auf rund 67.000 US-Dollar hat Bitcoin inzwischen mehrere Unterstützungen aus der jüngsten Kursanalyse unterschritten. Damit rücken die nächsten Marken auf der Unterseite näher. Welche Kurszonen jetzt relevant werden und wo sich Bitcoin stabilisieren könnte, lest ihr in unserer aktuellen Bitcoin-Kursanalyse.