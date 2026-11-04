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Tokenisierung ohne Erlaubnis 

Disney, GameStop und Uber: 13 weitere Aktien kommen auf Solana

Hinter jedem Token steht eine echte Aktie mit Dividendenanspruch. Mitreden dürfen die Konzerne dank eines regulatorischen Umwegs aber nicht.

Jan-Malte Minnerup
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Die Logos von tokenisierten Aktien bei Securitize

Beitragsbild: Fotomontage

 | Securitize bietet inzwischen 25 tokenisierte US-Aktien auf Solana an

In den letzten Wochen haben sich immer mehr große Unternehmen wie Microsoft und Amazon oder die Fastfood-Kette McDonald‘s gegen eine Tokenisierung ihrer Aktien auf OKX ausgesprochen. Der Finanzdienstleister Securitize konnte sein Angebot dennoch um 13 US-Aktien erweitern und seine Auswahl damit binnen eines Monats mehr als verdoppeln.

13 neue Aktien auf der Solana-Blockchain

Jeder ausgegebene Token ist laut Securitize vollständig durch eine hinterlegte Aktie gedeckt und Anleger erhalten damit Ansprüche auf die wirtschaftlichen Rechte der Wertpapiere, wozu auch Dividenden und eventuelle Stimmrechte zählen. Die Abwicklung erfolgt über den Stablecoin USDC, wobei Jump Trading die Liquidität unterstützt. Langfristig will der Anbieter den Handel mit den tokenisierten Aktien rund um die Uhr anbieten. Außerdem sollen neben US-Investoren auch Anleger aus der Europäischen Union über die dort regulierte Brokerage-Gesellschaft Zugang zu dem Angebot erhalten.

Warum müssen die Unternehmen nicht zustimmen?

Anders als beim geplanten Handelsplatz OKXICE erfolgt der Handel bei Securitize über einen regulierten Wertpapierbroker. Das Unternehmen nutzt dafür bestehende Wertpapierregeln und ist nicht auf die neue Ausnahmeregelung der US-Börsenaufsicht SEC angewiesen, die den betroffenen Aktiengesellschaften ein Widerspruchsrecht einräumt.

Die Aktienkonzerne sind deshalb nicht selbst an der Ausgabe beteiligt und die Käufer werden auch nicht unmittelbar als Aktionäre in deren Aktienregister eingetragen. Das könnte sich erst ändern, wenn die jeweiligen Unternehmen eine entsprechende Tokenisierung unterstützen und eine Umwandlung ermöglichen. Dennoch plant Securitize, seine Token künftig ebenfalls über den Handelsplatz OKXICE anzubieten. Dort müssen sie allerdings die Einsprüche der betroffenen Aktiengesellschaften berücksichtigen.

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