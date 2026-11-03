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Kursanalyse 

Hyperliquid: Kann sich der Altcoin gegen die Krypto-Schwäche stemmen?

Die Bullen versuchen, das Zepter wieder zu übernehmen. Ob der HYPE-Kurs seine Outperformance fortsetzen wird, verrät diese Kursanalyse.

Stefan Lübeck
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Eine digitale Trading-Szene mit grün leuchtendem Kurschart im Hintergrund. Im Zentrum befindet sich eine Hyperliquid-Münze mit türkisfarbenem Logo und metallischem Rand.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Hyperliquid (HYPE) gehört aktuell zu den wenigen Kursgewinnern

Die Kryptowährung Hyperliquid kann sich vorerst weiter gegen die marktweite Korrektur stemmen. Während sämtliche Top-10 Kryptowährungen im Wochenvergleich einen Kursrückgang verzeichnen, konnte der HYPE-Kurs um knapp zehn Prozent auf aktuell 86,19 US-Dollar im Wert zulegen. Ob die Korrekturbewegung von Hyperliquid damit bereits vollständig abgeschlossen ist, oder Anleger Kurserholungen für Gewinnmitnahmen nutzen werden, könnte sich zeitnah entscheiden. Für Investoren dürften nun folgende Chartmarken relevant werden.

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