Die Kryptowährung Hyperliquid kann sich vorerst weiter gegen die marktweite Korrektur stemmen. Während sämtliche Top-10 Kryptowährungen im Wochenvergleich einen Kursrückgang verzeichnen, konnte der HYPE-Kurs um knapp zehn Prozent auf aktuell 86,19 US-Dollar im Wert zulegen. Ob die Korrekturbewegung von Hyperliquid damit bereits vollständig abgeschlossen ist, oder Anleger Kurserholungen für Gewinnmitnahmen nutzen werden, könnte sich zeitnah entscheiden. Für Investoren dürften nun folgende Chartmarken relevant werden.
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