Die US-Amerikaner haben über die neuen Machtverhältnisse im Kongress abgestimmt. Viele Bitcoin-Anleger blicken daher mit Sorgen auf die kommenden Wochen. Der Grund: Nach den letzten drei Zwischenwahlen ging es mit dem Kurs jedes Mal kräftig bergab. Auch diesmal ist die Kryptowährung angeschlagen in die Midterms gegangen. Wiederholt sich die Geschichte, oder hat Bitcoin den Tiefpunkt dieses Mal schon hinter sich?
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