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Bitcoin und die US-Wahl: Droht erneut ein heftiger Einbruch?

Der Krypto-Markt blickt nervös auf die Zwischenwahlen in den USA. Warum es nach den Midterms ungemütlich für Bitcoin-Anleger werden könnte.

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze liegt auf einem fiktiven Dollarschein mit Trump-Gesicht

Beitragsbild: Shutterstock

 | Geht der Bitcoin-Kurs nach den Midterms wieder baden?

Die US-Amerikaner haben über die neuen Machtverhältnisse im Kongress abgestimmt. Viele Bitcoin-Anleger blicken daher mit Sorgen auf die kommenden Wochen. Der Grund: Nach den letzten drei Zwischenwahlen ging es mit dem Kurs jedes Mal kräftig bergab. Auch diesmal ist die Kryptowährung angeschlagen in die Midterms gegangen. Wiederholt sich die Geschichte, oder hat Bitcoin den Tiefpunkt dieses Mal schon hinter sich?

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