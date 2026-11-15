In New York wird um Bitcoin im Wert von hunderten Milliarden US-Dollar gestritten. Darunter auch Bestände von Satoshi Nakamoto. Nun ist eine der Wallets wieder aktiv geworden.

Streit um Satoshis Bitcoin: Verlorene Wallet meldet sich zurück

Streit um Satoshis Bitcoin: Verlorene Wallet meldet sich zurück

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Ein New Yorker Gericht entscheidet über die rechtliche Zugehörigkeit von Bitcoin in inaktiven Wallets. â³

Der Kläger versucht, über 39.000 Wallets als Fundgut anerkennen zu lassen. â³

Eine der vermeintlich verlorenen Wallets wurde nach 15 Jahren wieder aktiv. â³

Die Klage könnte weitreichende Folgen für den Bitcoin-Besitz und das Fundrecht haben. â³

Ab wann gelten Bitcoin eigentlich als verloren? Darüber wird derzeit vor einem New Yorker Gericht gestritten. In dem Verfahren versucht der anonyme Kläger “Noah Doe”, mehr als 39.000 vermeintlich Wallets als Fundgut anerkennen zu lassen. Darunter auch Bestände, die Satoshi Nakamoto zugerechnet werden. Insgesamt geht es um Bitcoin im Wert von mehreren hundert Milliarden US-Dollar.

Die Klage bezieht sich auf Wallets, die seit mindestens fünf Jahren inaktiv sind. Damit seien die Kriterien für das New Yorker Fundrecht erfüllt: Wer etwas findet und den Fund meldet, kann unter bestimmten Voraussetzungen selbst zum Eigentümer werden. Voraussetzung: der ursprüngliche Besitzer lässt sich nicht mehr ermitteln.

“Verlorene” Wallet meldet sich zurück

Die unbekannten Besitzer ließ Doe über die Blockchain kontaktieren. Kleine Bitcoin-Zahlungen an die betreffenden Adressen enthielten einen Link zu den Gerichtsunterlagen. Am Ende blieben 39.069 Adressen, bei denen sich kein Besitzer meldete oder anderweitig Zugriff auf die Bitcoin nachwies.

Im März wurde die Klage schließlich in New York eingereicht. Vor Gericht soll nun geklärt werden, wem die Bitcoin auf den 39.069 Adressen rechtlich zustehen und ob die Kläger tatsächlich einen Eigentumsanspruch auf die Bestände geltend machen können.

Eine der vermeintlich verlassenen Wallets ist nun wieder aktiv geworden, wie On-Chain-Daten zeigen. Nach mehr als 15 Jahren wurden alle 75 Bitcoin auf eine neue Adresse übertragen. Das könnte auch für das weitere Verfahren eine Rolle spielen.

Das New Yorker Gericht setzte dieses im Juni zunächst aus. Auch nach einer weiteren Anhörung im September ist bislang keine Entscheidung bekannt. Und selbst wenn Doe die Bitcoin zugesprochen bekäme, hätte er ohne Private Keys wenig gewonnen.