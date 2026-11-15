Kaum ein Unternehmen steht aktuell so im Rampenlicht wie Anthropic, die Firma hinter dem KI-Assistenten Claude. Nun strebt der Konzern an die Nasdaq – und das mit einer möglichen Bewertung von rund einer Billion US-Dollar. Allerdings fällt der Mega-IPO in eine turbulente Marktphase, in der KI-Aktien nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Midterms deutliche Verluste erlitten haben. Im Interview mit BTC-ECHO bewertet Claude den Börsengang seines eigenen Entwicklerunternehmens überraschend kritisch. Das KI-Modell erklärt, welche Risiken Privatanleger kennen sollten und weshalb der Anthropic-Börsengang auch Bitcoin und dem Krypto-Markt gefährlich werden könnte.
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