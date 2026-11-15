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Anthropic-IPO im Blick
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Claude im Interview 

“Der Zeitpunkt ist heikel”: Was der Anthropic-Börsengang für Bitcoin bedeutet

Erst SpaceX, dann Anthropic: Der nächste Mega-IPO lenkt die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Wird Bitcoin zum Verlierer der KI-Börsenstory, oder wendet sich das Blatt gerade jetzt? Wir haben bei Claude nachgefragt.

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BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Bitcoin-Münze vor NYSE und Claude-Symbolik

Beitragsbild: Bildmontage

 | Claude nennt die Folgen des KI-Mega-Börsengangs für Bitcoin

Kaum ein Unternehmen steht aktuell so im Rampenlicht wie Anthropic, die Firma hinter dem KI-Assistenten Claude. Nun strebt der Konzern an die Nasdaq – und das mit einer möglichen Bewertung von rund einer Billion US-Dollar. Allerdings fällt der Mega-IPO in eine turbulente Marktphase, in der KI-Aktien nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Midterms deutliche Verluste erlitten haben. Im Interview mit BTC-ECHO bewertet Claude den Börsengang seines eigenen Entwicklerunternehmens überraschend kritisch. Das KI-Modell erklärt, welche Risiken Privatanleger kennen sollten und weshalb der Anthropic-Börsengang auch Bitcoin und dem Krypto-Markt gefährlich werden könnte.

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