XRP ist auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gestürzt – die Dollar-Marke wackelt. Müssen sich Anleger auf weitere Verluste gefasst machen?

XRP stürzt auf Zweijahrestief: Wie schlimm wird es noch?

XRP stürzt auf Zweijahrestief: Wie schlimm wird es noch?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… XRP fällt auf den niedrigsten Stand seit November 2024 und notiert derzeit knapp unter der wichtigen Dollar-Marke. â³

Anleger ziehen netto 19,13 Millionen US-Dollar aus XRP-ETFs ab – der höchste Wert seit März.

Der Fear and Greed Index erreicht den tiefsten Stand seit Juni 2026.

Positive Entwicklung bei XRP-Walen: Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP steigt deutlich an. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Abverkauf am Krypto-Markt hat auch beim XRP-Kurs seine Spuren hinterlassen. In der Nacht fiel der Ripple-Coin zeitweise auf 0,89 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2024. Auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 17 Prozent. Inzwischen hat sich der Kurs zwar wieder einigermaßen stabilisiert, notiert jedoch weiterhin knapp unter der psychologisch wichtigen Dollar-Marke. Und die Rahmenbedingungen für eine Trendwende scheinen derzeit alles andere als günstig zu sein.

Mit aktuell zehn Punkten ist der Fear and Greed Index auf den tiefsten Stand seit Juni 2026 gesunken. Auch bei den XRP-ETFs zeigt sich die schlechte Stimmung: Laut Daten von SoSoValue zogen Anleger in der vergangenen Woche netto 19,13 Millionen US-Dollar aus den Fonds ab – der höchste Wert seit März. Immerhin: Bei den XRP-Walen zeichnete sich zuletzt ein positiver Trend ab. Laut Daten von Santiment ist die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP innerhalb der vergangenen neun Monate um rund 16.800 auf 343.500 gestiegen.

XRP-Kurs: Hält die Dollar-Marke?

XRP notiert derzeit bei rund 0,964 US-Dollar. Auch im Vierstundenchart sieht es bislang nicht nach einer Trendwende aus. Der Kurs liegt unter der wichtigen Durchschnittslinie EMA 20 bei 0,9955 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index (RSI) steht bei 42 Punkten und deutet ebenfalls auf einen schwachen Markt hin. Lediglich beim MACD gibt es einen kleinen Lichtblick: Der Verkaufsdruck hat zuletzt etwas nachgelassen.

Damit sich das Chartbild aufhellt, müsste XRP zunächst über den EMA 20 bei 0,9955 US-Dollar steigen und anschließend den Widerstandsbereich zwischen 1,033 und 1,044 US-Dollar überwinden. Fällt der Kurs dagegen unter die erste Unterstützung bei 0,945 US-Dollar, könnte das jüngste Tief bei 0,893 US-Dollar erneut getestet werden. Ein Rückgang unter diese Marke würde weitere Verluste wahrscheinlicher machen.

Neutrales Szenario (35 Prozent)

XRP könnte sich nach dem starken Kursrückgang zunächst zwischen 0,92 und 1,05 US-Dollar einpendeln. Damit würde sich der Kurs vorerst stabilisieren, ohne die jüngsten Verluste nennenswert aufzuholen. Erst ein Anstieg über 1,05 US-Dollar würde für eine stärkere Aufwärtsbewegung sprechen.

Bullishes Szenario (25 Prozent)

Für eine Trendwende müsste XRP zunächst die Dollarmarke zurückerobern. Überwindet der Kurs anschließend auch den Widerstand bei 1,044 US-Dollar, könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Als nächstes Kursziel kämen dann mittelfristig rund 1,20 US-Dollar infrage. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Nachfrage wieder spürbar anzieht.

Bärisches Szenario (40 Prozent)

Weitere Verluste sind derzeit das wahrscheinlichste Szenario. Sollte XRP unter das jüngste Tief bei 0,893 US-Dollar fallen, wäre der Weg für einen erneuten Rückgang auf 0,88 US-Dollar frei. Findet der Kurs auch dort keine Unterstützung, könnte sich der Abwärtstrend bis in den Bereich von 0,70 US-Dollar fortsetzen.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.