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Streit um Insiderwetten 

Prognosemärkte: US-Kongress berät über neue Verbote

Nach mehreren Fällen von Insiderwetten untersucht der US-Kongress den Umgang mit Prognosemärkten. Auch ein Verbot steht zur Debatte.

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Beitragsbild: Shutterstock

 | In den USA steht ein Wettverbot für Politiker zur Debatte

In den USA wächst der regulatorische Druck auf Prognosemärkte wie Polymarket und Kalshi. James Comer, Vorsitzender des Aufsichtsausschusses im Repräsentantenhaus, fordert strengere Regeln für Politiker und Amtsträger. Dabei geht es auch um ein mögliches Wettverbot.

Der Ausschuss beschäftigte sich mit Fällen, in denen Insiderwissen für Wetten auf Prognosemärkten genutzt worden sein soll. Unter anderem hatte ein US-Soldat vor der Festnahme des früheren venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro auf Polymarket gewettet und dafür vertrauliche Informationen genutzt. “Der Kongress muss weitere Reformen in Betracht ziehen, um Korruption im öffentlichen Dienst zu verhindern und das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung in die Regierung wiederherzustellen”, erklärte Comer.

Wettverbot für Politiker im Gespräch

Comer bringt deshalb strengere Vorgaben für Politiker, Kongressmitarbeiter und Beschäftigte von Bundesbehörden ins Spiel. Die Vorschläge reichen bis zu einem vollständigen Wettverbot. Kalshi und Polymarket erklärten, ihre Kontrollen inzwischen verschärft zu haben. Bereits im April stimmte der Senat für ein Verbot von Wetten auf Prognosemärkten für seine Mitglieder.

Ungeklärt bleibt weiterhin, unter welche Zuständigkeit Prognosemärkte in den USA fallen. Der CFTC-Vorsitzende Michael Selig kritisierte zuletzt öffentlich mehrere Bundesstaaten, die gegen Anbieter und deren Führungskräfte vorgehen. Im Kern geht es um die Frage, ob Ereigniskontrakte als Glücksspiel gelten oder als Derivate der Aufsicht der CFTC unterliegen. Klarheit könnte erst eine Entscheidung des Supreme Court bringen.

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