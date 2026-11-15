App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Über 2 Milliarden Dollar in 2 Wochen 

Milliardenabflüsse bei Bitcoin-ETFs – Ethereum setzt Negativserie fort

Anleger haben innerhalb von zwei Wochen 2,35 Milliarden US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs abgezogen. Auch Ethereum verzeichnet hohe Abflüsse.

|
BTC-ECHO bei Google bevorzugen
Bitcoin vor rotem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Anleger ziehen Milliarden aus Krypto-ETFs ab

Der Krypto-Markt ist am Wochenende heftig unter die Räder gekommen. Der Bitcoin-Kurs rutschte heute Nacht zeitweise auf 62.000 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli. Dem Einbruch ging bereits eine schwache Woche bei den Spot ETFs voraus. Laut Daten von SoSoValue flossen knapp über eine Milliarde US-Dollar aus den Bitcoin-Fonds. An allen fünf Handelstagen überwogen Abflüsse.

Dieser Trend zeichnete sich bereits in der Vorwoche ab. Insgesamt flossen 2,35 Milliarden US-Dollar in den letzten zwei Wochen aus den ETFs. Für das Gesamtjahr fällt die Bilanz inzwischen negativ aus: 2026 flossen bislang netto knapp zwei Milliarden US-Dollar aus den Fonds.

Abflüsse weiten sich auf Altcoins aus

Bei Ethereum sieht es nicht besser aus. Die Spot ETFs verloren vergangene Woche knapp 400 Millionen US-Dollar, die siebte negative Woche in Folge. Seit Ende September summieren sich die Abflüsse auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Auch aus den Solana- und XRP-ETFs wurde zuletzt Geld abgezogen. Bei Solana war es bereits die sechste Woche in Folge.

Nach dem Einbruch sind mehrere wichtige Unterstützungen bereits gefallen. Wo Bitcoin jetzt noch Halt finden kann und welche Kursziele bei weiteren Verlusten relevant werden, lest ihr in der Bitcoin-Kursanalyse.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Bitcoin-Münze vor NYSE und Claude-Symbolik
Claude im Interview“Der Zeitpunkt ist heikel”: Was der Anthropic-Börsengang für Bitcoin bedeutet
Nicole Nowak
Nicole Nowak im InterviewBitcoin-Prognose gescheitert: Diese YouTuberin bereut ihre Kündigung trotzdem nicht
Das Bild zeigt den Bitfinex-Manager Jesse Knutson.
Jesse Knutson im Interview“Wenn Bitcoin scheitert, ist es vorbei”: Was der Bitfinex-Manager für die Finanzwelt erwartet
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Venice Token
17,56
8.21%
Aave
96,27
2.30%
Jupiter
0,237877
2.27%
Figure Heloc
0,958858
1.02%
Rain
0,003361
0.82%
Zcash
805,07
0.55%
XDC Network
0,025687
0.42%
Bitget Token
1,45
0.33%
USDD
0,905832
0.17%
Open USD
0,906629
0.13%
Bitway
0,515962
-19.08%
Aster
0,482232
-15.51%
LayerZero
1,25
-10.85%
Pump.fun
0,002592
-9.30%
Filecoin
0,549713
-9.13%
Injective
6,30
-8.48%
Render
1,24
-7.74%
Morpho
1,57
-6.73%
Avalanche
6,49
-6.55%
Internet Computer
1,99
-5.67%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren