Anleger haben innerhalb von zwei Wochen 2,35 Milliarden US-Dollar aus den Bitcoin-ETFs abgezogen. Auch Ethereum verzeichnet hohe Abflüsse.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin-Kurs fiel auf 62.000 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Juli. â³

Über eine Milliarde US-Dollar flossen aus Bitcoin-ETFs in nur einer Woche ab. â³

Ethereum verzeichnete die siebte negative Woche in Folge mit 400 Millionen US-Dollar Verlust.

Abflüsse betreffen auch Altcoins wie Solana und XRP. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Der Krypto-Markt ist am Wochenende heftig unter die Räder gekommen. Der Bitcoin-Kurs rutschte heute Nacht zeitweise auf 62.000 US-Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit Juli. Dem Einbruch ging bereits eine schwache Woche bei den Spot ETFs voraus. Laut Daten von SoSoValue flossen knapp über eine Milliarde US-Dollar aus den Bitcoin-Fonds. An allen fünf Handelstagen überwogen Abflüsse.

Dieser Trend zeichnete sich bereits in der Vorwoche ab. Insgesamt flossen 2,35 Milliarden US-Dollar in den letzten zwei Wochen aus den ETFs. Für das Gesamtjahr fällt die Bilanz inzwischen negativ aus: 2026 flossen bislang netto knapp zwei Milliarden US-Dollar aus den Fonds.

Abflüsse weiten sich auf Altcoins aus

Bei Ethereum sieht es nicht besser aus. Die Spot ETFs verloren vergangene Woche knapp 400 Millionen US-Dollar, die siebte negative Woche in Folge. Seit Ende September summieren sich die Abflüsse auf rund 2,4 Milliarden US-Dollar. Auch aus den Solana- und XRP-ETFs wurde zuletzt Geld abgezogen. Bei Solana war es bereits die sechste Woche in Folge.

Nach dem Einbruch sind mehrere wichtige Unterstützungen bereits gefallen. Wo Bitcoin jetzt noch Halt finden kann und welche Kursziele bei weiteren Verlusten relevant werden, lest ihr in der Bitcoin-Kursanalyse.